Maltempo forte su Napoli: la situazione aggiornata, strade allagate e tempeste di fulmini Tempeste di fulmini, temporali e raffiche di vento: il maltempo dalla Liguria è arrivato in poche ore anche sulla Campania. Fin dalle prime ore dell’alba, una violenta pioggia ha causato allagamenti in tutta Napoli e in diverse zone della Campania. Pioggia di fulmini nell’entroterra e sul golfo. Allerta meteo fino alle 6 di domani mattina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Uno dei fulmini che si è abbattuto questa mattina sul golfo di Napoli. Foto / L. Milani per Fanpage.it

Maltempo su tutta la Campania dalle prime ore di questa mattina: pioggia e temporali si registrano sull'intera regione, con raffiche di vento e tempeste di fulmini. Nella foto scattata da una lettrice di Posillipo e girata a Fanpage.it, si vede proprio uno di questi fulmini cadere nel golfo di Napoli squarciando il cielo. Ma in tutta la regione la situazione è difficile: fin dalle 6 di questa mattina, una violenta pioggia si è abbattuta su tutta la zona tra Avellino e Napoli, con forti disagi alla circolazione anche autostradale. A Napoli, strade allagate soprattutto nelle zone periferiche, dove l'acqua è stata rigurgitata fuori dai tombini.

Il sistema di smaltimento acque piovane non ha retto all'enorme massa di pioggia riversatasi in poco tempo su tutto il capoluogo campano. Disagi anche ad Avellino e Caserta. Mare mosso lungo le coste a causa delle forti raffiche di vento che, fortunatamente, hanno smesso di soffiare già alle prime luci dell'alba. Nessun rischio di mareggiate, dunque, ma nel corso della giornata c'è il rischio che i fenomeni più violenti possano fare capolino. Del resto, la Protezione Civile era stata chiara: dalle 6 di oggi e per le prossime 24 ore ci sarà allerta gialla su tutta la regione, con il maltempo che dal nord è arrivato nella notte in Campania: rischio di allagamenti, soprattutto di locali interrati e piano terra, ma anche ruscellamenti, caduta di massi, rami, alberi o cartellonistica. E non è escluso che nelle prossime ore possa essere anche prorogata la stessa allerta meteo, che tendenzialmente al momento si prevede possa finire per domattina.