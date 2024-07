video suggerito

Maltempo Ischia, trombe d'aria e strade allagate in molte zone Il forte maltempo che si è abbattuto sulla Campania ha provocato danni e disagi sull'isola di Ischia, che è stata interessata anche da trombe d'aria.

A cura di Valerio Papadia

Il maltempo, annunciato nelle scorse ore dal bollettino di allerta meteo della Protezione Civile, si è abbattuto questa mattina sulla Campania, interessata da temporali, anche di forte intensità, e raffiche di vento. Particolarmente colpita l'isola di Ischia, dove si sono registrati danni e disagi: strade allagate, nonché una tromba d'aria, è il bilancio del maltempo sull'isola verde, nel Golfo di Napoli.

A partire dalla mattina odierna, come detto, Ischia è stata colpita da violenti temporali, che hanno colpito in particolar modo la zona di Forio: a Citara la strada che conduce alla spiaggia è stata completamente allagata dall'acqua piovana, così come il piazzale degli autobus. Si sono verificati allagamenti anche nella zona di Casamicciola, soprattutto nella parte alta, dove le piogge torrenziali hanno allagato piazza Maio. I temporali, sull'isola, sono stati accompagnati anche da numerosi fulmini, in alcuni casi vere e proprie tempeste.

I fenomeni più suggestivi, che per fortuna non hanno però fatto registrare danni, sono state come detto le trombe d'aria, avvistate al largo di Ischia, soprattutto nei versanti Sud ed Est. Le trombe d'aria si sono formate in mare e sono state distintamente avvistate sulla costa, fotografate e postate sui social network.