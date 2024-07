video suggerito

Nubifragi in Campania: temporali ad Avellino, strade allagate anche nel Sannio Giornata di pioggia in gran parte della Campania, ma da domani torna il sole: fine settimana estivo con temperature di nuovo sopra i 30 gradi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Una violenta perturbazione si è abbattuta nel pomeriggio di oggi su gran parte della Campania: ad Avellino, violenti temporali si sono abbattuti attorno alle 15, per poi attenuarsi dopo circa trenta minuti. La pioggia però ha continuato a cadere anche nelle ore successive, seppur con meso potenza. A Napoli situazione per ora stabile: il cielo è diventato "nero" in pochissimo tempo, e i temporali sono attesi in serata. Strade allagate anche nel Sannio, dove già ieri la pioggia improvvisa e irruenta aveva fatto diversi danni nel capoluogo di Benevento e nei paesi limitrofi.

Non si registrano per il momento danni a persone o cose, ma bisognerà attendere che la perturbazione passi del tutto per poter fare una valutazione oggettiva. Nei prossimi giorni tornerà invece il caldo: in particolare nel fine settimana, che sarà praticamente il primo weekend estivo vero e proprio del mese di luglio. Temperature che torneranno anche abbondantemente sopra i 30 gradi a partire da venerdì 5 luglio. Ma complessivamente bisognerà fare i conti con questi violenti acquazzoni ancora a lungo durante questa estate, come aveva spiegato in una intervista a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, chiarendo che "la quantità di pioggia caduta fino a giugno è stata al di sotto della cumulata stagionale, e questo suggerisce che ci sarà un’estate più piovosa della norma perché in qualche modo la natura dovrà provvedere a recuperare gli squilibri dei mesi passati", aveva spiegato il meteorologo napoletano.