Scuole chiuse domani 28 ottobre per maltempo in Sicilia: l’elenco dei comuni interessati Dove saranno chiuse domani, giovedì 28 ottobre, le scuole? Il maltempo delle ultime ore sta mettendo in ginocchio la Sicilia, dove la Protezione civile ha diramato allerta meteo arancione, e alcuni comuni hanno già disposto la sospensione delle lezioni: ecco l’elenco città per città in aggiornamento.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo sta mettendo in ginocchio la Sicilia e anche per la giornata di domani, giovedì 28 ottobre, la situazione non è destinata a migliorare. Complice l'arrivo dell'uragano Medicane, che porterà sull'Isola temporali, forti raffiche di vento e attività elettrica, la Protezione civile ha emesso avviso di allerta arancione sul versante orientale e avviso di allerta gialla per il resto del territorio regionale. È per questo che alcuni Comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani, per tenere al sicuro studenti e insegnanti. Si ricordi che l'elenco delle città è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre con il peggiorare delle condizioni meteorologiche.

A Catania, dove nei giorni scorsi il maltempo ha provocato danni, inondazione e la morte di due persone, le scuole resteranno chiuse anche domani, giovedì 28 ottobre. Lo ha comunicato il sindaco Pogliese, che ha aggiunto che le lezioni sono sospese anche per la giornata di venerdì. "In 49 anni di vita vissuta in questa città non avevo mai vissuto questo fenomeno. Domani e venerdì resteranno chiuse le scuole e le attività commerciali non essenziali almeno per quanto riguarda Catania, poi saranno gli altri sindaci a fare le opportune valutazioni", si legge in un comunicato. Per quanto riguarda la provincia, le scuole restano chiuse ad Adrano.

Scuole chiuse domani anche a Siracusa e in numerosi comuni della provincia. Tra questi, Noto, Floridia, Solarino, Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Sortino. Chiuse scuole fino a venerdì anche ad Enna. Lo ha annunciato il sindaco Maurizio Dipietro su Facebook: "Si dispone la sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, nonché le attività scolastiche ed extrascolastiche e le attività esercitate dagli Enti di formazione e la chiusura totale dei relativi plessi ricadenti nel Comune di Enna".