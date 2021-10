Maltempo, allerta meteo domani 28 ottobre: l’elenco delle regioni a rischio Nuova allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 28 ottobre 2021 per maltempo sull’Italia. La protezione civile ha valutato una allerta arancione per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico su vari settori della Sicilia, dove resteranno chiuse le scuole a Catania. Allerta gialla sui restanti settori dell’Isola, su parte della Calabria e della Sardegna.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, che sta mettendo in ginocchio soprattutto le regioni meridionali. Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 28 ottobre, saranno ancora una volta la Sicilia e la Calabria le più colpite da piogge e temporali, a cui si aggiunge anche la Sardegna. Per questo, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo su queste tre aree per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Allerta meteo arancione domani 28 ottobre in Sicilia

Occhi puntati soprattutto sulla Sicilia, dove già nei giorni scorsi il maltempo ha provocato numerosi danni, frane esondazioni e la morte di due persone a Catania. Anche per domani, giovedì 28 ottobre, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico sulle aree Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. Su altre aree della Regione l'allerta è invece gialla.

Allerte meteo domani, l'elenco completo delle regioni a rischio

Non solo Sicilia. Anche alcuni versanti di Calabria e Sardegna sono interessati da avvisi di allerta meteo della Protezione civile. "L’avviso prevede dal pomeriggio di domani, giovedì 28 ottobre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Calabria e sulla Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte", si legge sul sito della Protezione civile. Ecco, di seguito, l'elenco aggiornato delle aree a rischio per domani:

Moderata Criticità per rischio idraulico (Allerta arancione):

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Dove saranno chiuse le scuole domani, giovedì 28 ottobre

A causa del maltempo resteranno chiuse anche domani, giovedì 28 ottobre, le scuole a Catania. "In 49 anni di vita vissuta in questa città non avevo mai visto fenomeni così intensi. Domani e venerdì resteranno chiuse le scuole e le attività commerciali non essenziali almeno per quanto riguarda Catania, poi saranno gli altri sindaci a fare le opportune valutazioni", ha detto al termine di una riunione in Prefettura il sindaco Salvo Pogliese.

Le previsioni meteo

L'arrivo del vortice ciclonico sul Sud Italia porterà ancora una giornata di pioggia e nubifragi su Sicilia e Calabria, dunque, dove per altro è previsto un ulteriore peggioramento all'inizio del weekend con l'allerta uragano Medicane. Sul resto della Penisola il tempo si manterrà stabile e soleggiato.