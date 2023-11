Scuolabus pieno di bimbi si schianta contro un palo, 14 contusi: intervento di pompieri e 118 a Perugia L’incidente stradale nel territorio del comune di Castiglione del Lago. Secondo le prime notizie a bordo dl mezzo viaggiavano 14 bimbi piccoli di età compresa tra i 5-6 anni che stavano andando a scuola.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura oggi in provincia di Perugia dove uno scuolabus carico di bambini ha sbandato ed è uscito di strada, schiantandosi contro un palo a bordo carreggiata. L’incidente stradale è avvenuto nella prima mattinata di oggi, mercoledì 8 novembre, nel territorio del comune di Castiglione del Lago, sulla riva occidentale del lago Trasimeno. A darne notizia sono stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Secondo le prime notizie, a bordo del mezzo viaggiavano 14 bimbi piccoli che stavano andando a scuola ma fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera seria. Dopo l’allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il personale del 118 con le ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi ad autista e minori. "Intervento in corso dei vigili del fuoco nel comune di Castiglione del Lago per uno scuolabus finito contro un palo. Il bilancio del sinistro è di 14 bambini contusi", hanno comunicato i pompieri.

Secondo le prime notizie, lo schianto sarebbe avvenuto lungo via fratelli Rosselli, nel centro del comune perugino, quando, per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo avrebbe sbandato finendo contro un palo. Il mezzo in quel momento trasportava 14 piccoli alunni di età compresa tra i 5-6 anni.

Leggi anche Investito da due camion mentre soccorre un mezzo in panne: morto uomo di 69 anni a Padova

Sul posto è intervenuta la squadra dei volontari dei vigili del fuoco di Castiglione del Lago che ha prestato i primi soccorsi, seguiti dal personale del 118 con automedica e l'ambulanza. I sanitari hanno subito assistito e medicato i piccoli a bordo ma nessuno avrebbe riportato ferite serie. In particolare, dalle prime notizie comunicate dal personale del 118, sono dodici i minori che risultato contusi con piccoli escoriazioni o doloranti per colpi di frusta mentre due sono stati trasportati in ospedale con un codice giallo. Per alcuni di loro probabilmente saranno necessari ulteriori esami clinici per escludere lesioni non visibili.