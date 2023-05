Scuolabus con 20 bambini sbanda e va fuori strada a Pontremoli: tre feriti Sarebbero 3 i feriti del bus con a bordo anche ragazzi delle scuole superiori tra i 15 e i 16 anni precipitato intorno alle 13,40 in una scarpata all’altezza del comune di Zeri, sulla strada provinciale 37. I.

A cura di Biagio Chiariello

Uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Il mezzo è finito fuori strada all’altezza del comune di Zeri, sulla strada provinciale 37. A bordo c'erano 20 passeggeri, 19 sono già tutti fuori dal veicolo, una persona è invece incastrata e poi estratta dai soccorsi: si tratterebbe dell'autista che comunque sta bene ed è cosciente.

Ci sarebbero almeno tre feriti, avrebbero subito alcune contusioni. Secondo quanto reso noto dai soccorritori sono: un ragazzo politraumatizzato che e' stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello (Pisa), una donna e un altro ragazzino con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco all'ospedale di Massa.

Secondo le prime informazioni a bordo del bus di Autolinee Toscane c'erano bambini ma anche ragazzi delle scuole superiori tra i 15 e i 16 anni. Sul luogo dell'incidente, avvenuto sulla strada provinciale 37, stanno già operando diverse squadre e gli elicotteri dei Vigili del Fuoco. Presente anche il sindaco di Zeri Christian Petacchi.

L'autobus, intorno alle 13.30, arrivato in località Tecchia Rossa, per cause in corso di accertamento, all'altezza di un tornante, è finito fuori strada. Tra le ipotesi al vaglio che l'autista possa essere stato accecato dal sole. Il mezzo è finito fuori strada scivolando lungo una scarpata e fermandosi a circa 400 metri più sotto rispetto alla sede stradale: gli alberi avrebbero contribuito a rallentarne la discesa.

Il luogo dell’incidente è in località Pecchiarossa, a metà strada tra le città di Pontremoli e Zeri. Diverse le chiamate ai mezzi di soccorso che sono partite dagli automobilisti di passaggio. Il mezzo coinvolto, è stato precisato da At, è un bus della linea extraurbana che serve anche studenti delle scuole della zona.