Scrive all’amica: “Ho smarrito il sentiero, aiuto”, e sparisce. Si cerca una turista sulla Croda del Becco

In corso le ricerche di una turista della Malesia non rientrata giovedì da una passeggiata sulla croda del Brecco. Aveva mandato dei messaggi a un’amica prima di sparire.

Da ieri sono in corso le ricerche di una donna di sessanta anni, una turista arrivata dalla Malesia, che non è rientrata da una passeggiata sulla Croda del Becco. Stando a quanto ricostruito, la turista era arrivata dal Lago di Braies al Rifugio Biella in compagnia di un’amica e le due donne avevano deciso poi di fare una camminata fino alla Croda del Becco. Si tratta, come sottolineano dal Soccorso Alpino, di un sentiero facile e molto frequentato.

A un certo punto le due donne si sono divise: una delle due, ormai stanca, ha deciso di rientrare al Rifugio mentre l’altra – ovvero la sessantenne di cui si sono perse le tracce – aveva proseguito da sola. È stata proprio l’amica rientrata al Rifugio a dare l’allarme dopo che, nel pomeriggio, ha ricevuto due messaggi da parte della sua amica: le scriveva che aveva smarrito il sentiero e aveva bisogno di aiuto.

L'allarme è scattato intorno alle 18 di giovedì: l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sorvolato la zona senza rinvenire traccia della turista e, mentre si preparavano le squadre dai tre territori competenti sulla zona di Cortina, Alta Pusteria e San Vigilio, l’area è stata a lungo perlustrata dall’elicottero dell'Air service center con a bordo due soccorritori. Le ricerche sono andate avanti per tutta la serata, a mezzanotte si è tentato anche con l'elicottero della Guardia di finanza di Bolzano dotato di Imsi Catcher, di cercare di risalire alla posizione del cellulare non raggiungibile. Inoltre, per tutta la notte hanno volato droni con termocamere e Imsi Catcher, di Soccorso alpino e Vigili del fuoco.

Ma la donna non è stata ancora trovata: stamane si stanno muovendo i soccorritori delle tre Stazioni confinanti e della Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Carabinieri mentre Falco 2 sta effettuando una ricognizione dall'alto.