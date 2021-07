Drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto la scorso notte lungo l'Autostrada A2 nel tratto lucano verso Potenza. Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite nello schianto avvenuto tra due auto e un tir nei pressi di Nemoli: miracolosamente illesi due bambini che stavano viaggiando sui seggiolini nelle vetture coinvolte.

Le due vittime entrambe pugliesi avevano 33 e 24 anni

L'incidente è avvenuto la notte scorsa, a Nemoli, in provincia di Potenza, sul tratto lucano dell’A2 Autostrada del Mediterraneo. Due le auto coinvolte, una Fiat Panda e una Ford Cupra, che si sono scontrate con un mezzo pesante: il violento impatto è avvenuto in una galleria, in direzione sud, a pochi chilometri dall’uscita di Lauria Nord. Ancora da chiarire i motivi dell'impatto tra i mezzi che ha provocato la morte di due persone: le vittime, entrambe di origini pugliesi, avevano 33 e 24 anni, le loro identità non sono ancora state rese note.

Illese anche le due persone che erano nel tir

Sul posto sono giunti, oltre agli agenti della Polizia stradale, anche i Vigli del Fuoco, gli operatori sanitari del 118 e il personale dell’Anas. Le persone morte erano a bordo di una Fiat Panda, in cui c'erano anche due dei quattro feriti. I due bambini si trovavano invece nei seggiolini all’interno di una Ford Cupra, a bordo della quale c'erano gli altri due feriti. Illese anche le due persone che erano nel tir. Le persone ferite sono state trasferite d’urgenza all’ospedale di Lagonegro ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione al momento.