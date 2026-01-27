Scontro tra sciatori sulle piste dell’Abetone, trauma cranico per un 57enne: ricoverato in gravi condizioni

Un 57enne ha riportato un grave trauma cranico mentre sciava sulle piste dell’Abetone ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Sulla pista Pulicchio l’uomo si è scontrato con un altro sciatore, illeso. Sul posto sanitari del 118 e agenti di Polizia.

Immagine di repertorio.

Grave incidente sulle piste dell'Abetone, dove due sciatori si sono violentemente scontrati. Un uomo di 57 anni ha riportato un severo trauma cranico ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso.

A quanto si apprende, il fatto sarebbe accaduto nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 gennaio, intorno alle 13, nel comprensorio dell'Abetone Cutigliano, in provincia di Pistoia, sulla pista Pulicchio.

Inizialmente si era parlato di una caduta autonoma, invece, con il passare delle ore, è emerso lo scontro sulle piste. Subito dopo l'impatto, avvenuto in località Faidello, è scattata la macchina dei soccorsi.

Coordinata dal 118, ha visto l'intervento immediato della Polizia di Stato e del personale degli impianti. Sul posto sono confluiti ambulanza, automedica e l'elisoccorso Pegaso 3, necessario per accelerare il trasferimento data la gravità del quadro clinico.

Il ferito, dopo essere stato stabilizzato sulla neve, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso in ospedale a Pisa, mentre, a quanto si apprende, il secondo sciatore coinvolto sarebbe rimasto praticamente illeso.

Adesso restano da chiarire le responsabilità dell'incidente, in base ai rilievi che sono stati effettuati sul posto dagli agenti intervenuti e incaricati di fare luce sulla dinamica dello scontro.

Gli incidenti sulle piste da sci non sono rari e, in alcuni casi, possono aver conseguenze gravissime. La settimana scorsa uno sciatore di 21 anni, Riccardo Mirarchi, è morto a Courmayeur dopo essersi schiantato contro un albero, mentre un uomo di 63 anni ha perso il controllo degli sci e si è infortunato gravemente cadendo a Limone Piemonte.

Si tratta di eventi che sottolineano l'importanza delle norme di sicurezza e della prudenza. Gli infortuni che avvengono durante la stagione sono spesso dovuti alla perdita di controllo degli scii, causata dalla velocità eccessiva, o all'impatto con ostacoli come gli alberi.