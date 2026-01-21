Sciatore di 21 anni finisce fuori pista, si scontra con un albero e muore a Courmayeur

Lo sciatore è finito contro alcuni alberi ai margini della pista. L’urto è stato estremamente violento e non gli ha lasciato scampo: il ragazzo è morto sul colpo.

Tragedia sulle piste di Courmayeur, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, uno sciatore di 21 anni ha perso la vita dopo un grave incidente. Il giovane, italiano e residente fuori Valle d’Aosta, stava affrontando una pista di rientro verso Dolonne quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo degli sci.

La caduta lo ha portato a uscire dal tracciato battuto, finendo contro alcuni alberi ai margini della pista. L’urto è stato estremamente violento e non gli ha lasciato scampo: il ragazzo è morto sul colpo.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati il personale della stazione sciistica e gli agenti di Polizia in servizio nel comprensorio, ai quali sono affidati gli accertamenti sull’esatta dinamica dell’accaduto. I primi soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. È quindi intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano, con il medico rianimatore, per il recupero della salma.

In una nota ufficiale, la società che gestisce il comprensorio sciistico, la Courmayeur Mont Blanc Funivie, ha espresso “il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari e agli amici della persona coinvolta”.