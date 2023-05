Scontro tra auto e due moto nel Foggiano, 3 morti: una coppia di fidanzati tra le vittime È di tre morti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all’altezza di Troia, nel Foggiano. Sono rimaste coinvolte un’auto e due moto. Tra le vittime una coppia di fidanzati.

A cura di Susanna Picone

Gravissimo incidente stradale oggi a Troia, nel Foggiano. Tre persone sono morte in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 28 maggio, lungo la statale 90.

Secondo le prime informazioni, sono rimaste coinvolte un'automobile e due motociclette. Sembrerebbe che le moto giungevano in direzione opposta all’auto e che quest'ultima avrebbe invaso la carreggiata.

Le vittime, a quanto si apprende, sono tre motociclisti che viaggiavano a bordo delle due moto coinvoltem tutti della provincia di Avellino: si tratta di Emilio D'Avella, di 30 anni, di Ariano Irpino, Pamela Mustone, di 33, di Melito Irpino, e Emanuele Serafino, di 32, di Ariano Irpino. Due di loro, D'Avella e Mustone, a quato viene riferito, erano fidanzati. La terza vittima viaggiava sulla seconda moto coinvolta.

L'autista dell'auto, una Dacia Duster, invece, si è salvato: l'uomo, un 41enne, è stato portato in ospedale al Policlinico Riuniti di Foggia ma avrebbe riportato solo lievi ferite.

Sul posto sono giunti immediatamente carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 per ricostruire la dinamica dell’accaduto. È stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. L'incidente stradale a Troia si è verificato intorno alle 15,30 di oggi in agro di Troia, tra Borgo Segezia e Borgo Giardinetto.

Quattro giovani morti in un incidente in Umbria

Quello di domenica pomeriggio registrato in Puglia è il secondo gravissimo incidente mortale di cui si ha notizia oggi. Nella notte scorsa, in Umbria, hanno perso la vita quattro giovani. L'incidente più grave sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in località Torricella di Magione, dove sono state accertate tre vittime. Un altro ragazzo di 25 anni è invece morto a Gubbio dopo che la sua auto è precipitata da un cavalcavia.