Umbria, 4 giovani morti in incidenti: 3 vittime su raccordo A1, a Gubbio auto precipita da cavalcavia Notte di sangue sulle strade della provincia di Perugia. Tre giovani sono morti sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in località Torricella di Magione. Un 26enne morto a Gubbio, la sua auto è precipitata da un cavalcavia. C’è anche un ferito grave.

A cura di Susanna Picone

L’auto ribaltata sulla Perugia–Bettolle dove sono morti tre ragazzi

Quattro ragazzi sono morti nella notte in Umbria, vittime di due diversi incidenti stradali avvenuti nella provincia di Perugia. In un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in località Torricella di Magione, sono deceduti tre giovani. Si trovavano tutti a bordo della stessa auto.

L’altro ragazzo è morto a Gubbio sulla statale 219, l’incidente poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica. La vittima era il conducente dell’unica auto coinvolta nello schianto.

Tre morti sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle

I tre ragazzi morti sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, secondo le prime informazioni, erano a bordo di un'auto sbandata e uscita fuori strada in località Torricella di Magione. Sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco e altri soccorritori. Dopo essere finita fuori strada l’auto si è ribaltata in un campo.

Erano quattro le persone a bordo dell'auto: tre sono morte e l’ultimo è rimasto ferito. Secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, il ferito sarebbe in gravi condizioni.

Chi è la vittima dell'incidente a Gubbio

La vittima dell’incidente avvenuto a Gubbio, invece, sarebbe precipitata con l’auto da un cavalcavia. Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. La vittima aveva 26 anni ed era residente nel comune umbro.

Il drammatico incidente è avvenuto nella notte nei pressi di uno svincolo della statale e non ha coinvolto altre vetture.

Torna regolare traffico sulla Bettolle-Perugia

La circolazione sul Raccordo Autostradale 6 Bettolle-Perugia è tornata alla regolarità in mattinata dopo il tragico incidente avvenuto all'altezza di Magione, sulla carreggiata in direzione Perugia. Il ramo di uscita dello svincolo di Torricella (km 35,350) è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire l'esecuzione dei rilievi. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza e per riaprire al transito la statale in sicurezza.