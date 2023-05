Quattro ragazzi morti in 2 incidenti stradali in Umbria, uno è il pilota 25enne Alessio Gigli Sono in corso gli accertamenti per identificare tre giovani vittime di uno degli incidenti stradali avvenuti questa notte in provincia di Perugia. A Gubbio è deceduto il 25enne Alessio Gigli. Secondo i primi rilievi, non aveva indosso la cintura di sicurezza.

Alessio Gigli morto a Gubbio, foto da Instagram

Quattro ragazzi sono morti nelle ultime ore in due diversi incidenti stradali avvenuti in provincia di Perugia. Tre delle 4 vittime sono decedute nel sinistro stradale avvenuto questa mattina sul raccordo autostradale Perugia-Bettole, a Torricella di Magione. Il gruppo era composto da due ragazze, un 20enne e un giovane di 28 anni residente a Perugia.

Il ragazzo più grande è attualmente ricoverato in gravi condizioni, mentre le due giovani sono morte sul colpo. Il 20enne che, secondo le prime informazioni, viaggiava con loro sui sedili per i passeggeri. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le dinamiche dei fatti. Sull'incidente, la Procura aprirà un fascicolo.

L’auto ribaltata sulla Perugia–Bettolle dove sono morti tre ragazzi

L'incidente a Gubbio

L'unica vittima identificata è per il momento Alessio Gigli, 25 anni, morto nel secondo incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte a Gubbio sulla statale 219. Il ragazzo era a bordo della sua auto ed è finito fuori strada, precipitando dal cavalcavia. Dai rilevamenti, secondo quanto scrive il quotidiano La Repubblica, non aveva allacciato la cintura. Il 25enne era un campione di pit bike da 12 pollici e un appassionato di motori.

Lavorava come elettricista ed era dipendente di una ditta di Umbertide. Prima del tragico incidente, Gigli è stato visto lungo il corso di Gubbio. L'ipotesi è che il ragazzo possa essere andato verso Branca per accompagnare la fidanzata a riprendere l'auto.

"Aveva il sogno della moto – ha raccontato al quotidiano un amico del 25enne e socio dell'officina che gli prestava assistenza tecnica per le gare -. Della nostra categoria era uno dei più veloci d'Italia. Un vero e proprio specialista del nostro segmento. Era un ragazzo solare, sorridente e dolce. Aveva sempre la battuta pronta ed era un ottimo amico". Questa mattina, Alessio avrebbe dovuto indossare il numero 97 sulla giacca per un'altra gara a Jesi.

"Ci eravamo sentiti ieri – ha raccontato l'amico Lorenzo – ed era pronto per andare via per la gara. Ieri mi ha mandato un messaggio per accordarci sulla partenza". Poco dopo, sui gruppi whatsapp dei giovani di Gubbio ha iniziato a circolare la notizia dell'incidente e l'ipotesi che Alessio potesse essere la vittima.

L'incidente a Magione

Sono in corso invece gli accertamenti sull'identità dei tre ragazzi di Magione deceduti nelle prime ore della mattina sul raccordo autostradale Perugia-Bettole. Secondo le prime informazioni, al volante dell'auto vi era un 28enne, ricoverato in gravissimi condizioni. Con lui viaggiavano due ragazzine, forse minorenni, e un amico 20enne. I tre sarebbero morti subito dopo lo schianto.