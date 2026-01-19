Scontro tra auto e bus nel Barese, morti due giovani di 15 e 19 anni: in gravi condizioni una terza persona

Scontro tra due auto e un bus Sita tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Morti un 19enne e una ragazza di 15 anni. Una terza persona ferita gravemente e ricoverata al Miulli. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

Immagine di repertorio

Tragico incidente nella serata di oggi, lunedì 19 gennaio, tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dove due giovanissimi sono morti nello scontro tra due automobili e un autobus della società di trasporti Sita.

A quanto si apprende, sono morti il conducente di una vettura, un giovane di 19 anni, e una ragazzina di 15, la fidanzata, si legge sui quotidiani locali, che era nella stessa auto. Una terza persona è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Miulli.

Ferito anche il conducente del bus, non si hanno al momento maggiori dettagli sulle sue condizioni. A bordo del veicolo c'erano alcuni passeggeri e anche nel loro caso non si sa se hanno subito conseguenze.

Secondo alcune testimonianze, un'auto avrebbe tentato di sorpassare un bus della Sita finendo contro un altro veicolo che proveniva in senso opposto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30. Per le due vittime, entrambe di Acquaviva, non c'è stato purtroppo nulla da fare, riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nell'estrazione dei corpi dalle lamiere e nella messa in sicurezza dei veicoli.

Con loro anche i sanitari del 118 per soccorrere i feriti, la Polizia locale di Acquaviva per i rilievi e i Carabinieri per il supporto alla viabilità. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Poco fa anche un altro scontro frontale si è verificato tra due auto in Calabria, sulla Strada statale 106 Jonica all'altezza di Montepaone, in provincia di Catanzaro: una donna è morta e altre due persone sono rimaste ferite.

La strada è stata chiusa al traffico, con deviazioni in loco. Sul posto personale sono intervenuti il personale Anas, i Carabinieri di Soverato, i Vigili del fuoco e i sanitari 118.