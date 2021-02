Grave incidente stradale sull'autostrada A1 nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 febbraio, in Toscana, nel tratto tra Calenzano ed il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna. Uno scontro tra cinque tir e una vettura che viaggiavano nella stessa direzione ha causato feriti, un blocco del traffico e paralizzato la circolazione in zona. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 17 di oggi al km 272 dell'autostrada Milano Napoli in direzione nord. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Nello schianto sono rimate ferite cinque persone alcuni dei quali hanno richiesto l'immediato trasporto in ospedale attraverso l'elisoccorso Pegaso atterrato in zona.

A causa dell'incidente l'intero tratto dell'autostrada è stato chiuso al traffico e si sono formate lunghe code di veicoli. All'interno del tratto chiuso si segnalano 6 chilometri di coda ma code ancora più lunghe si sono formate anche nell'altra carreggiata. Nel senso opposti di marcia infatti si sono accumulati 10 km di coda. Come segnala Autostrade per l'Italia a chi è diretto a Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Calenzano, dove si segnalano 5 km di coda, per i soli veicoli leggeri si consiglia di seguire le indicazioni per la strada provinciale 8 Barberinese, e poi rientrare in autostrada a Barberino. Diversi chilometri di ode si segnalano anche tra Aglio e Calenzano e tra Firenze Scandicci e Calenzano

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente si è scatenato dopo l'impatto tra due mezzi pesanti che procedevano in direzione Bologna. poi lo schianto a catena che ha coinvolto altri tir e una vettura. Sul posto sono accorse squadre dei vigili del fuoco del comando di Firenze e dei distaccamenti di Calenzano, Borgo San Lorenzo e Firenze Ovest che hanno dovuto anche estrarre uno dei feriti dalle lamiere dei mezzi prima di affidarlo ai sanitari del 118.