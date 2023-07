Scontro frontale nella notte tra due auto a Palau: muoiono due donne, ci sono tre feriti Ancora sconosciuta l’identità delle vittime dell’incidente che ha coinvolto una Lancia Y e una Toyota sulla statale 125 nei pressi di Palau in località Stazzu Pulcheddu.

A cura di Biagio Chiariello

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 20 luglio, intorno alle 22:30, sulla SS 125, nei pressi del bivio per lo Stazzo Pulcheddu, nel territorio di Palau, in Sardegna.

Per cause da accertare, due macchine si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è pesantissimo: due morti, si tratta di due donne – originarie del Frusinate – e di tre feriti. Coinvolte in totale cinque persone: le due vittime erano in una macchina assieme ad altre due donne. Nell’altra vettura solo il conducente, di Arzachena.

Ancora sconosciuta l’identità delle vittime dell’incidente che ha coinvolto una Lancia Y e una Toyota.

Leggi anche Schianto mortale all’alba, Tommaso e Mattia morti nello scontro tra due auto a Jesolo

La strada statale 125 è rimasta completamente bloccata per diverse ore con decine di auto in coda. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, tra cui la base della Protezione Civile Lungoni, un’ambulanza base infermieristica e l’elisoccorso.

Sul posto anche la squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena, che ha liberato le persone rimaste incastrate nell’abitacolo.

IN AGGIORNAMENTO