Scontro frontale nel Bolognese, morta una ragazza di 19 anni, ferite altre due donne

A cura di Davide Falcioni

È di un morto e due feriti il ​​bilancio di un incidente stradale avvenuto verso l'una e trenta della scorsa notte sulla Nuova Bazzanese, a Ponte Ronca di Zola Predosa, in provincia di Bologna. A perdere la vita, nello scontro frontale fra una Dacia Duster e un Fiat Ducato, è stata una ragazza di 19 anni che era al volante dell'automobile. A bordo del furgone c'erano due donne di 45 e 62 anni, trasportate in ospedale in condizioni di media gravità. Sul posto, oltre a 118 e vigili del fuoco, i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Pesanti i disagi alla viabilità lungo la Bazzanese, anche nella prima mattinata.

Nell'ultimo mese le strade della provincia emiliana sono state interessate da numerosi gravi incidenti. Lo scorso 8 maggio un 24enne è morto a Imola dopo essere finito fuori strada con la sua auto. Due giorni dopo l'81enne Gabriele Golinelli ha perso la vita in un sinistro registrato a Crevalcore. L'11 maggio ad avere la peggio è stata Emily Vegliante, giovane Carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto protagonista di un frontale a Cento, in provincia di Ferrara. Il 24 maggio a Granarolo un automobilista ha perso il controllo della vettura che stava guidando e investito Salie Gjonzenalaj, 75 anni, morto sul colpo. Quattro giorni dopo Marco Monteventi, motociclista bolognese di 49 anni, è deceduto dopo lo scontro con un'auto sulla Fondovalle del Panaro. Il 30 maggio un altro centauro, il 45enne Paolo Cirillo, è morto in via Modena a San Giovanni in Persiceto: soccorso, è deceduto alcune ore dopo all'ospedale Maggiore di Bologna a causa delle gravi ferite riportate.