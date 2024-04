Scontro fra un camion e un pullman con 26 persone a bordo sulla A4, 10 feriti

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Il pullman coinvolto nell'incidente

Il bilancio di un grave incidente stradale che ha coinvolto un camion e una corriera sull'autostrada A4 in direzione Trieste è di 10 feriti non gravi. A renderlo noto è Austostrade Alto Adriatico. Secondo quanto reso noto, la corriera trasportava 26 persone e ha tamponato il mezzo pesante all'altezza del comune di San Donà di Piave.

Nel punto dove si sono scontrate le due vetture, il traffico per diverso tempo è stato deviato sulla corsia di emergenza poiché il pullman occupava parte della corsia di marcia e di sorpasso. Il mezzo pesante, invece, è stato rimosso dalla carreggiata. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e del personale sanitario per prestare i primi soccorsi ai feriti.

FIn dal mattino di oggi sull'autostrada A4 in direzione Trieste si è registrato un traffico intenso con code, chiusure e incidenti. Lo scontro tra mezzo pesante e corriera è avvenuto intorno alle 18, ma già da prima si sono verificati rallentamenti e lunghe code, dalle 7 fino alle 8 del mattino. Un altro incidente stradale si è verificato nel corso della mattinata all'altezza di Cessalto e San Stino, al

chilometro 437. Una persona è rimasta ferita in modo lieve.

L'incidente ha causato ulteriori code. Pochi minuti più tardi, proprio lungo la coda di automobili che si era formata, al chilometro 433, è avvenuto un altro tamponamento tra due mezzi pesanti. Uno di questi ha perso il carico di carta che si è riversato sull'asfalto ed è stato necessario l'intervento dell'autorità stradale per ripristinare la percorribilità della strada.

Un ulteriore tamponamento con altre persone rimaste ferite si è verificato verso le 10 al chilometro 426 (all'altezza del comune di Noventa di Piave). Anche in questo caso sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti. Alle 13 circa un nuovo incidente, sempre in direzione Trieste, si è verificato all'altezza di Meolo, all'altezza del chilometro 420: un mezzo pesante non si sarebbe accorto della coda e frenando ha sbandato su un lato, perdendo il carico di lastre di marmo che trasportava.