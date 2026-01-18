Scontri in A1 fra tifosi di Fiorentina e Roma: in 200 in autostrada con spranghe, danni alle auto

Momenti di tensione oggi sull’A1 tra ultras di Fiorentina e Roma. Alcuni gruppi di tifosi si sono scontrati in autostrada: è accaduto intorno alle 12.30, in particolare i disordini sono avvenuti sulla corsia d'emergenza dell'A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Secondo la prima ricostruzione, circa 200 persone, molte con cappucci e volti coperti, sono scese dalle auto e si sono fronteggiate con caschi e spranghe. I tifosi della Fiorentina erano diretti a Bologna, quelli della Roma a Torino.

Tutto sarebbe iniziato nel vicino autogrill del Cantagallo, quando alcuni tifosi della Fiorentina hanno incontrato un gruppo di romanisti che stava andando a Torino per la partita in programma alle 18. Pochi chilometri dopo, in autostrada, gli scontri: molte auto e alcuni minibus si sono fermati nella corsia d'emergenza e nelle piazzole. Decine le vetture che si sono fermate.

I tifosi sono scesi dalle macchine e si sono affrontati con mazze, martelli, spranghe e caschi. A quel punto si è scatenata una guerriglia e sono state colpite diverse auto, anche di chi transitava in quel momento lungo la strada. Questo ha provocato disagi anche al traffico e alcuni veicoli hanno riportato danni nel corso dei tafferugli.

Poi, ancor prima dell’intervento delle forze di polizia, tutti sono risaliti in auto e si sono allontanati. Attualmente la polizia di Bologna sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza delle autostrade per provare a identificare i responsabili degli scontri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e quelli della Digos: al momento non si registrano feriti.