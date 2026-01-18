Attualità
Video thumbnail

Scontri in A1 fra tifosi di Fiorentina e Roma: in 200 in autostrada con spranghe, danni alle auto

Scontri in autostrada tra l’autogrill Cantagallo e l’uscita per Bologna Casalecchio tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle rispettive trasferte. La polizia al lavoro per identificare i responsabili.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Immagine

Momenti di tensione oggi sull’A1 tra ultras di Fiorentina e Roma. Alcuni gruppi di tifosi si sono scontrati in autostrada: è accaduto intorno alle 12.30, in particolare i disordini sono avvenuti sulla corsia d'emergenza dell'A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Secondo la prima ricostruzione, circa 200 persone, molte con cappucci e volti coperti, sono scese dalle auto e si sono fronteggiate con caschi e spranghe. I tifosi della Fiorentina erano diretti a Bologna, quelli della Roma a Torino.

Tutto sarebbe iniziato nel vicino autogrill del Cantagallo, quando alcuni tifosi della Fiorentina hanno incontrato un gruppo di romanisti che stava andando a Torino per la partita in programma alle 18. Pochi chilometri dopo, in autostrada, gli scontri: molte auto e alcuni minibus si sono fermati nella corsia d'emergenza e nelle piazzole. Decine le vetture che si sono fermate.

I tifosi sono scesi dalle macchine e si sono affrontati con mazze, martelli, spranghe e caschi. A quel punto si è scatenata una guerriglia e sono state colpite diverse auto, anche di chi transitava in quel momento lungo la strada. Questo ha provocato disagi anche al traffico e alcuni veicoli hanno riportato danni nel corso dei tafferugli.

Leggi anche
Scontro tra auto a Vespolate, una delle vetture coinvolte si ribalta e schiaccia un passante: morto 59enne

Poi, ancor prima dell’intervento delle forze di polizia, tutti sono risaliti in auto e si sono allontanati. Attualmente la polizia di Bologna sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza delle autostrade per provare a identificare i responsabili degli scontri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e quelli della Digos: al momento non si registrano feriti.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito: riconosciuta dai braccialetti
Claudio Carlomagno portato in caserma
Il marito non collabora. Gli inquirenti: "Sangue dappertutto"
L'appello del Procuratore: "Il responsabile collabori"
Tracce di sangue in camion, auto e villa
Il papà di Federica Mangiapelo: "Si riaprono in me ferite profonde"
Il marito unico indagato nell'inchiesta per omicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views