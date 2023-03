Scomparso da giorni, 69enne ritrovato morto in Garfagnana: l’auto precipitata in un dirupo È stato trovato morto all’interno di un’auto in un dirupo il corpo dell’uomo di 69 anni scomparso giorni fa dalla provincia di Lucca.

A cura di Chiara Ammendola

I soccorritori sul luogo del ritrovamento

È stato ritrovato morto il 69enne scomparso lo scorso 1 marzo dalla provincia di Lucca. Il suo corpo privo di vita era all'interno di un'auto precipitata in un dirupo in Garfagnana (Lucca), probabilmente per un incidente.

Il ritrovamento è avvenuto questo pomeriggio quando alcuni volontari della protezione civile comunale hanno prima notato una targa a terra e poi i segni di un incidente stradale sui fusti degli alberi lungo la strada. A quel punto sono stati allertati i volontari del Saf che hanno raggiunto il posto insieme con i tecnici del Soccorso alpino e speleologico toscano

Il veicolo è stato rinvenuto in un dirupo a Foce di Terrarossa, nel comune di Villa Collemandina, dove l'anziano abitava. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana che hanno effettuato il recupero della salma, con loro anche i carabinieri della stazione di Castiglione Garfagnana che hanno anche coordinato le operazioni di recupero.

Giovanni Battista Borrini, nato nel 1954, era residente a Massa, ma viveva a Villa Colemandina. Era scomparso l’1 marzo. A lanciare l'allarme un amico che ha spiegato ai carabinieri che hanno raccolto la denuncia di scomparsa che spesso Borrini andava a fare fotografie in Garfagnana. A quel punto sono partite le ricerche che si sono concluse quest'oggi quando l'auto, una 4×4, è stata ritrovata in fondo a un burrone di 300 metri. Il corpo era stato sbalzato dall'auto probabilmente dopo l'impatto.