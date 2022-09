Scompare durante la scalata, Stefano trovato morto a 25 anni in una buca L’alpinista Stefano Bazzacco si trovava da solo sul Jôf Fuart, una montagna delle Alpi Giulie. Il corpo senza vita del 25enne è stato ritrovato nella mattinata di oggi.

A cura di Antonio Palma

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Stefano Bazzacco, il giovane padovano che risultava disperso dalla serata di mercoledì quando durante una scalata in montagna aveva smesso di dare sue notizie.

Il corpo senza vita del 25enne Onara di Tombolo, in provincia di Padova, è stato ritrovato nella mattinata di oggi giovedì 22 settembre nel territorio del comune di Malborghetto Valbruna, sulle Alpi Giulie in Friuli-Venezia Giulia.

Grande appassionato di montagna e scalate, Stefano Bazzacco infatti erra impegnato in una delle sue tante imprese tra le rocce quando qualcosa è andato storto. L’alpinista si trovava sul Jôf Fuart, una montagna delle Alpi Giulie e voleva affrontare in solitaria lo Spigolo Deye Peters.

Il giovane era partito nelle prime ore di ieri mattina per scalare la nota e difficile via di arrampicata ma alla sera non era ritornato al rifugio. L’allarme era scattato poco dopo le 21 di ieri.

Immediati i soccorsi degli uomini del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza che hanno perlustrato la zona ma senza alcun esito.

Le ricerche erano proseguite in mattinata anche con l’aiuto di un elicottero della Protezione Civile. Solo grazie al fiuto di un cane di soccorso però si è individuato un punto dove concentrare le ricerche.

Stefano Bazzacco è staro ritrovato proprio sotto la via che stava affrontando, in una buca presente sul manto nevoso. I soccorsi si sono calati per una decina di metri e lo hanno recuperato, ma per lui era ormai troppo tardi.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto i genitori e le due sorelle oltre ai tanti amici. Nella piccola comunità di Onara tutti lo piangono e il 25enne è descritto da tutti come un ragazzo semplice e amante della montagna, la passione che coltivava da tempo e che ieri lo ha tradito.