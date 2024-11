video suggerito

Sciopero "totale" oggi 8 novembre, disagi per bus, metro e tram: gli aggiornamenti sugli orari per città È iniziato intorno alle 8.30 lo sciopero di 24 ore e senza fasce di garanzia del trasporto pubblico locale previsto per oggi, venerdì 8 novembre, in tutta Italia. Maggiori disagi a Napoli, Roma e Milano.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si tiene oggi, venerdì 8 novembre, lo sciopero nazionale di 24 ore per il trasporto pubblico locale in tutta Italia. Non sono previste fasce orarie garantite per molti mezzi di superficie in diverse città del nostro Paese e i disagi per i viaggiatori sono iniziati già alle 8.45 di questa mattina. Ad avere maggiori problemi negli spostamenti, sono i viaggiatori di Milano, Roma e Napoli.

Sciopero a Milano, stazione Cadorna

A Milano lo sciopero per le diverse linee delle Metro è iniziato alle 8.45 di questa mattina, con corse garantite dall'inizio del servizio (intorno alle 5 del mattino) fino alle 8.30, nonostante il termine delle corse già iniziate intorno alle 8.45. Garantite per quanto riguarda le metropolitane le corse nelle fasce orarie dalle 15 alle 18. Dopo le 18, la disponibilità delle corse sarà legata all'adesione del personale allo sciopero nazionale.

Le line delle metro (M1, M2,M3) hanno abbassato le saracinesche poco prima dell'apertura degli uffici. Anche la M5 ha chiuso al pubblico tra Tre Torri e San Siro Stadio, mentre resta in servizio tra Tre Torri e Bignami. Non sono garantiti tram, bus e filobus con lunghe attese alle fermate. Tutti gli sportelli Atm Point restano chiusi, ad eccezione del Net Point di Monza.

Metro chiuse a Milano

Alla base della protesta, la richiesta dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna di rinnovare il contratto collettivo di settore, oltre che di maggiori tutele per i lavoratori del trasporto pubblico. Per rivendicare le ragioni di categoria è stata indetta una manifestazione dalle 10.30 alle 13.30 in piazzale di Porta Pia a Roma.

Tantissimi i disagi anche a Roma, dove questa mattina centinaia di persone hanno dovuto fare i conti con tempi d'attesa infiniti alla fermata per i mezzi di superficie Atac. Coinvolte nello sciopero anche le reti Cotral senza fasce orarie garantite. Anche in questo caso, la mobilitazione è iniziata ufficialmente alle 8.30 del mattino con la chiusura di diverse linee della metro e lo stop a una serie di mezzi di superficie. Le corse riprenderanno dalle 17 alle 20.

Caos anche a Roma per lo sciopero dei trasporti di oggi, venerdì 8 novembre

Anche a Napoli il servizio è limitato sulle linee della metropolitana e sulle Funicolari. Anm informa che il servizio della Lina 1 della metro è attivo nella fascia oraria 6.30-9.30 solo sulla tratta Policlinico-Garibaldi con fermate solo nelle stazioni di Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi. Le partenze riprenderanno alle 17 da Policlinico e alle 17.40 da Garibaldi. Il prolungamento serale del servizio è sospeso.

I treni in servizio sulla Linea 6 effettueranno le fermate solo nelle stazioni Mostra, Mergellina e Municipio fino alle ore 9. Le Funicolari Centrale e Montesanto effettueranno solo corse dirette con ultima corsa alle 9.20 e prima corsa pomeridiana alle 17. Il servizio terminerà alle 19.50. Le linee bus garantite nelle fasce orarie dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17 alle ore 20 sono Alibus, 116, 130, 151, 175, 196, 254, 412, 421, R2 e R5.

Il leader della Cgil, Maurizio Landini, ha fatto sapere che le adesioni allo sciopero di oggi sono oltre il 90%. "Credo sia una notizia molto importante, è evidente che c'è una richiesta forte di aumentare le risorse. Quanto stanziato nella legge di bilancio è totalmente insufficiente per rinnovare il contratto. Sono anni che stanno tagliando in questi settori e c'è un atteggiamento delle imprese non accettabile perché non stanno facendo quello che deve essere fatto" ha concluso Landini.