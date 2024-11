video suggerito

Sciopero venerdì 8 novembre 2024, trasporto a rischio senza fasce garantite: orari di bus, metro e tram Per domani, venerdì 8 novembre, è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore per il settore dei trasporti pubblici locali. Non sono previste fasce di garanzia e le modalità della protesta saranno diverse da città in città. Disagi attesi maggiormente a Milano, Napoli e Roma.

A cura di Gabriella Mazzeo

Per la giornata di domani, venerdì 8 novembre, è previsto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore senza fasce di garanzia. La protesta è stata indetta per chiedere il rinnovo del contratto collettivo di settore e denunciare l'assenza di un incremento del fondo nazionale per il trasporto pubblico nella manovra finanziaria per il 2025. Lo sciopero avrà modalità differenti per le diverse città d'Italia, così come riportato sul sito ufficiale del Mit, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Particolarmente colpite le città di Milano, Napoli e Roma.

Previsto quindi un venerdì nero per coloro che viaggeranno in bus, metropolitana e tram. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per denunciare l'assenza di un incremento del fondo nazionale per il trasporto pubblico e per chiedere un rinnovo del contratto collettivo del settore. Sindacati e associazioni di categoria (Agens, Anav e Asstra) chiedono che durante l'iter parlamentare di approvazione della manovra finanziaria per il 2025, il finanziamento destinato ai traporti venga aumentato in modo significativo.

Sciopero l'8 novembre 2024, motivazioni e modalità città per città

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna chiedono l'incremento del fondo nazionale per il trasporto pubblico e il rinnovo del contratto collettivo di settore, oltre che maggiori tutele per i lavoratori. Per rivendicare le ragioni di categoria, è stata indetta una manifestazione dalle 10.30 alle 13.30 in piazzale di Porta Pia a Roma con circa 1.500 partecipanti.

Lo sciopero toccherà il settore dei trasporti per quanto riguarda le linee di metro, autobus e tram per il trasporto locale, ma non riguarderà il personale ferroviario perché soggetto a un diverso contratto collettivo. Non parteciperanno quindi allo sciopero io servizi di Trenitalia, Italo e Trenord. I maggiori disagi sono previsti a Roma, Napoli e Milano, dove incroceranno le braccia i lavoratori di mezzi di superficie e metropolitane con diverse modalità. I dettagli e le fasce orarie dello sciopero città per città.

Sciopero Atm a Milano con fasce di garanzia: gli orari

Anche Atm conferma l'adesione allo sciopero di domani, venerdì 8 novembre. Secondo quanto riporta il sito Atm, le metropolitane garantiranno tutte le linee di percorrenza in alcuni orari. Le linee M1, M2, M3, M5 e la tratta M4 San Cristoforo-San Babila sono garantite fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. La tratta M4 San Babila-Linate invece sarà garantita e attiva per tutta la giornata.

Bus, tram e filobus garantiranno solo alcune linee in alcuni orari. Le linee 2,3,4,9,10,12,24 e i bus 45,54,56,57,58,60,74,81,90,91,95 e 98 saranno garantite da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Tutte le altre linee (comprese B10 e B12) non sono garantite.

La rete notturna di venerdì 8 novembre garantirà dopo la una i filobus 90 e 91 e i bus della rete notturna, comprese le line notturne di M1, M2, M3 ed M4. Nella serata di giovedì notte (il 7 novembre) non sono invece garantiti dopo la una i bus della rete notturna, comprese le linee NM1, NM2, NM3 e NM4. Per la giornata di venerdì, la funicolare Como-Brunate è garantita fino alle 8.30.

Orari di bus, metro e tram Atac a Roma

A Roma l'agitazione coinvolgerà le reti Atac e le linee subappaltate con le linee periferiche gestite da diversi operatori. Saranno garantiti solo alcuni servizi essenziali, così come riportato sul sito ufficiale Atac, nelle fasce orarie dalle 5 del mattino fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Saranno infatti garantite esclusivamente la linea A e B della metropolitana e 48 linee del servizio di superficie. Altri collegamenti non saranno effettuati. Nel dettaglio sono garantiti i viaggi sulla linea A Battistini-Anagnina dalle 5 del mattino alle 8.30 e dalle 17 alle 20, quelli sulla linea B Rebibbia Laurentina dalle 5 alle 8.30 e nella fascia dalle 17 alle 20. Per la linea B1 Ionio-Laurentina, la tratta resterà chiusa in caso di adesione allo sciopero e non sono previste fasce garantite.

La linea C della metro Pantano-San Giovanni non effettuerà servizio in caso di adesione allo sciopero e i viaggi non sono garantiti ai viaggiatori. Perquanto riguarda i tram, la linea 3_19 sarà attiva nelle fasce di inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Le linee sostitutive bus 2,3,5,8 e 14 saranno attive nelle fasce dalle 5 del mattino fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

La linea tra Termini e Centocelle non è garantita e resterà chiusa in caso di adesione allo sciopero del personale. La rete di superficie garantirà 50 collegamenti con 49 linee di autobus e una di tram. Alcune potrebbero effettuare servizio ridotto rispetto alla programmazione feriale. Non sono garantite le linee non riportate nell'elenco sul sito Atac.

Sciopero a Napoli dei bus, metro e funicolari Anm e Eav

Disagi anche a Napoli, dove lo sciopero prevede un servizio limitato per Anm e Eav in alcune fasce orarie. Sulsito Anm si specifica che la LINEA 1 della Metro sarà attiva sulo sulla tratta Policlinico – Garibaldi. Il treno fermerà solo nelle stazioni Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi dalla fascia oraria 6.30 fino alle 9.30 e dalla fascia dalle 17 fino alle 20.

La LINEA 6 della Metro effettuerà fermate solo nelle stazioni Mostra, Mergellina e Municipio con partenze dalle 7.15 circa fino alle 9. I servizi delle funicolari invece possono variare: da Mergellina le partenze non sono garantite, mentre da Centrale e Montesanto ci sono solo corse dirette, dalle 7 del mattino alle 9.20 e dalle 17 fino alle 19.50.

Le linee Alibus – 116 – 130 – 151- 175 – 196 – 254 – 412 – 421 – R2 – R5 sono garantite nelle fasce orarie dalle 6 del mattino alle 9 e dalle 17 alle 20. L'andamento di tutte le altre linee invece dipenderà dall'adesione allo sciopero.

Anche Eav aderisce allo sciopero senza rispetto delle fasce di garanzia e l'effettivo svolgimento delle corse sarà condizionato dal numero di lavoratori che aderiranno alla protesta.

Le partenze garantite da Napoli saranno:

Per Sorrento negli orari: 05:41, 07:29, 17:41, 18:53

Per Sarno: 05:46, 07:34, 16:34, 17:10.

Per Poggiomarino: 05:50, 07:38, 16:38, 17:14.

Per Baiano: 05:30, 05:55.

A seguire, le partenze garantite per Napoli:

Da Sorrento: 05:30, 07:38, 16:38, 18:26

Da Sarno: 07:14, 07:50, 18:38, 19:14

Da Poggiomarino: 05:54, 07:42, 18:30, 19:06

Da Baiano: 07:03, 07:39, 18:27, 19:03

Orari dei mezzi città per città durante lo sciopero dell'8 novembre

Per quanto riguarda le altre città italiane, a Torino non vi sarà rispetto delle fasce orarie di garanzia con il servizio urbano e suburbano soggetto all'adesione alla protesta da parte del personale.

A Torino (per Gtt) risultano parzialmente garantite (con il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce orarie indicate) le linee della Metro 2 – 3 – 4 – 4N – 5 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 35 – 36 – 55 – 68 dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Il servizio extraurbano garantirà le corse dall'inizio del servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17,30.

A Bologna e Ferrara non saranno garantiti i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano nel corso dell'intera giornata. Lo riporta Tper sul suo sito ufficiale. Anche il servizio “Marconi Express”, per effetto dell’adesione dei lavoratori allo sciopero, potrà non essere garantito per tutto il corso dell’intera giornata. Lo stesso principio vale per Genova, dove il personale Amt si asterrà dal lavoro per l'intero turno. Nelle due fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30 in ambito urbano e extraurbano sarà erogato indicativamente il 30% del servizio per i collegamenti con gli ospedali e le stazioni ferroviarie corrispondenti alle linee 1, 7, 13, 15, 17, 18, 20, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 48, 53, 59, 62, 66, 67, 82, 158, 193, 199, 270, 272, 356, 480, 518 e 584 (urbano) e 708, 715, 725 e 798 in ambito extraurbano.