Sciopero Atm a Milano l'8 novembre, a rischio i trasporti per 24 ore: gli orari di bus, metro e tram Per venerdì 8 novembre 2024 è previsto uno sciopero del trasporto pubblico a Milano e a livello nazionale. Le corse di bus, tram e metropolitane sono garantite fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Possibili conseguenze anche sulle reti di Ferrovienord.

A cura di Enrico Spaccini

Per domani, venerdì 8 novembre, è in programma a Milano uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore. L'agitazione è stata proclamata a livello nazionale dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale, e senza prevedere alcunan fascia di garanzia. A Milano, però, come si può leggere sul sito ufficiale di Atm, metropolitane e mezzi di superficie (bus, tram e filobus) saranno garantiti in alcuni orari.

Sciopero a Milano l'8 novembre, le motivazioni

Lo sciopero dell'8 novembre, specificano le sigle sindacali, non chiede solo il rinnovo del Ccnl scaduto dal 31 dicembre 2023, ma "vuole provare ad aprire nel Paese una riflessione su un sistema di mobilità collettiva che, senza una riforma di sistema, rischia gradualmente di sparire".

I sindacati lamentano "assenza di risorse adeguate, 1,5 miliardi di tagli negli ultimi 10 anni e mancanza di politiche di programmazione producono un modello di mobilità sempre più incapace di intercettare le necessità della cittadinanza". Inoltre, si legge ancora nel comunicato, la carenza di personale operativo "si traduce in tagli del servizio, comporta il peggioramento delle condizioni lavorative e un aumento esponenziale degli episodi di aggressione al personale".

Gli orari di bus, tram e filobus l'8 novembre

Per quanto riguarda i mezzi di superficie gestiti dall'Azienda trasporti milanese, le corse delle linee 2, 3, 4, 9, 10, 12 e 24 del tram e dei bus 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98 sono garantite fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Tutte le altre, comprese B10 e B12, non sono garantite.

Gli orari garantiti delle metro a Milano l'8 novembre

Anche le linee della metropolitana potranno risentire dello sciopero. Per la rossa M1, verde M2, gialla M3, lilla M5 e per il tratto compreso tra San Cristoforo e San Babila della blu M4 le corse sono garantite fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18.

Solo la tratta San Babila-Linate della blu M4 non subirà stravolgimenti e sarà garantita per tutta la giornata dell'8 novembre.

Trenord non aderisce allo sciopero

Lo sciopero avrà ripercussioni anche sul traffico ferroviario esclusivamente sulle reti di Ferrovienord e, anche se il personale Trenord non aderisce, potrà avere conseguenze sul servizio. Le fasce orarie di garanzia sono dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.