Sciopero Trenord il 23 e 24 novembre senza fasce di garanzia: gli orari a Milano e in Lombardia Il nuovo sciopero di Trenord è in programma per sabato 23 novembre e domenica 24 novembre: inizierà dalle 21 del 23 novembre fino alle 20.59 del 24 novembre. Non sono previste fasce di garanzia.

A cura di Giorgia Venturini

Sabato 23 novembre e domenica 24 novembre è in programma uno sciopero del trasporto ferroviario che coinvolgerà Trenord. Il traffico ferroviario potrà subire cancellazioni e ritardi dalle 21 del 23 novembre alle 20.59 del 24 novembre: non sono previste fasce di garanzia. A Milano bus, metro e tram Atm saranno regolari. A proclamare lo sciopero sono i sindacati Usb lavoro privato e Osr Orsa Ferrovie: ad aderire alla protesta sono infatti i lavoratori del gruppo Fs, Trenord e Trenitalia Tper.

Sciopero Trenord il 23 e 24 novembre, gli orari e i treni garantiti

Lo sciopero è previsto dalle 21 del 23 novembre alle 20.59 del 24 novembre 2024: si fermerà per 24 ore il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord. Come si legge sul sito di Trenord, non sono garantite le fasce orarie di garanzia. Nel dettaglio: "Sabato sera viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22".

I bus sostitutivi nel caso di cancellazione dei treni

Sono previsti bus sostitutivi per le linee dirette verso gli aeroporti, ma non prevedono fermate intermedie. Trenord comunica che: "Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto–Stabio".

Le motivazioni dello sciopero Trenord il 23 e 24 novembre

Le motivazioni dello sciopero di questo weekend sono da ricercare nel rinnovo contrattuale nazionale delle attività Ferroviarie. Il sindacato Usb è contro le associazioni datoriali "le quali altro non sanno fare che chiedere aiuto alla commissione di garanzia per provare a fermare l'ondata di grande adesione agli ultimi scioperi". Il sindacato lamenta che il Garante avrebbe "aumentato i servizi minimi garantiti con una interpretazione capziosa della normativa, abusando per l'ennesima volta delle prerogative previste dalla legge".

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni dei treni

In caso di ritardi e cancellazioni Trenord fa sapere che sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto: "I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti". I viaggiato troveranno maggiori informazioni sul sito di Trenord oppure chiamare il numero verde gratuito 800 89 20 21.