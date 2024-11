video suggerito

Sciopero a Roma l'8 novembre, a rischio i mezzi Atac per 24 ore senza fasce di garanzia: gli orari Sciopero nazionale dei trasporti domani, 8 novembre 2024. Venerdì nero, con a rischio bus, metro e tram. La protesta, a cui aderiscono Atac e Cotral, dura 24 ore e non prevede fasce di garanzia.

A cura di Beatrice Tominic

Autobus alla stazione Termini fuori servizio durante l'ultimo sciopero.

Una giornata nera per chi si muove a Roma con i mezzi pubblici quella di domani, venerdì 8 novembre 2024 a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore e senza fasce di garanzia. A Roma a rischio tram, bus e metro di Cotral e Atac. Quest'ultima, nonostante l'assenza di fasce di garanzia, assicura comunque alcuni servizi che reputa essenziali durante lo sciopero nelle tradizionali fasce di legge, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità. Ad organizzare lo sciopero le sigle nazionali sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal per chiedere il rinnovo dello sciopero: prevista per il giorno stesso una manifestazione nel piazzale di Porta Pia dalle 10 alle 13.30.

Sciopero a Roma venerdì 8 novembre senza fasce di garanzia, le motivazioni e la manifestazione

Come anticipato, lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali nazionali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal "per chiedere il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori ferrotranvieri e maggiori sicurezze sul posto di lavoro". Per questo motivo è stata chiamata anche una manifestazione nel piazzale di Porta Pia dalle 10.30 alle 13.30, per permettere la quale scattano i divieti di sosta dalle ore 7. In particolare non si potrà sostare:

sul piazzale di Porta Pia,

nell'area di parcheggio tra via Ancona e Corso d'Italia;

nell'area di parcheggio tra via Nomentana e il monumento ai Bersaglieri;

su un tratto di Corso d’Italia.

Attese 1500 persone circa, non si escludono ulteriori modifiche alla circolazione.

Gli orari dei bus Atac nella notte tra il 7 e l'8 novembre

Trattandosi di uno sciopero di 24 ore, i primi disagi iniziano nella notte fra giovedì 7 e venerdì 8 novembre. Non è garantito, infatti, il servizio delle linee bus notturne, la cui denominazione inizia per n. Garantito, invece, il servizio delle linee diurni con le corse programmate oltre le ore 24 che sono:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

314,

404,

444,

451,

664,

881,

916,

980.

Gli orari di bus, metro e tram durante lo sciopero dell'8 novembre

Come anticipato, lo sciopero stavolta inizia dalla mezzanotte. Non è garantito il servizio neppure prima delle 8.30. Come fatto sapere da Atac, però, sono garantite soltanto la linea A e B della metropolitana e 48 linee del servizio di superficie. Gli altri collegamenti in caso di adesione del personale allo sciopero, non vengono effettuati.

In particolare, per quanto riguarda le linee della metropolitana:

linea A Battistini-Anagnina: attiva nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00;

linea B Rebibbia-Laurentina: attiva nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00;

linea B1 Ionio-Laurentina: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la tratta resterà chiusa;

linea C Pantano-San Giovanni: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la linea resterà chiusa.

I collegamenti sulla rete ferrotramviaria, comprensiva di tram e bus sostitutivi, invece, sono organizzate con:

linea tram 3_19: attiva nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00;

linee sostitutive bus 2, 3, 5, 8, 14: attive nelle fasce inizio servizio-8.30 e 17.00-20.00;

ferrotramvia Termini-Centocelle: non garantita, in caso di adesione allo sciopero del personale la linea resterà chiusa.

Infine, degli autobus che si spostano nella capitale sono assicurate soltanto una cinquantina di linee nelle canoniche fasce di garanzia cioè dall'inizio del servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Alcune possono effettuare servizio ridotto, rispetto alla normale programmazione feriale. Passaggio assicurato nelle fasce di garanzia per:

03,

05B,

029,

063,

070,

073,

074,

2bus,

19 (tram),

3 (tram),

5 (tram),

8,

20,

31,

44,

46,

64,

72,

74,

77,

80,

87,

90,

98,

105,

106,

107,

115,

128,

201,

246 (le corse della 246P non sono garantite),

336,

341,

409,

446,

451,

508,

520,

556,

700,

705,

714,

719,

720,

766,

791,

881,

913,

916.

Nella giornata di venerdì 8 novembre, inoltre, non sono effettuate le linee bus di collegamento tra i depositi e i capolinea, garantiti i servizi di ascensori, scale mobili e montascale soltanto durante le fasce di garanzia. Il servizio delle biglietterie non è garantito, così come i bike box nelle stazioni della metro chiuse (fatta eccezione dei parcheggi bici a Laurentina e Ionio). I parcheggi di scambio, invece, restano sempre aperti seguendo l’orario della rete metro (5,15-2,15).

Linee bus Atac garantite tra l'8 e 9 novembre

Fino al termine della giornata dell'8, continua lo sciopero dei trasporti. Le linee notturne tornano con il servizio regolare, mentre quelle che hanno corse diurne programmate oltre le ore 24 non sono garantite, così come quelle della metropolitana o il servizio del bus sostitutivo della metro C. Si tratta di:

38,

44,

61,

86,

170,

246,

301,

314,

404,

444,

451,

664,

881,

916,

980.

Sciopero dei bus Cotral l'8 novembre con possibili soppressioni

Ad aderire allo sciopero di 24 ore anche Cotral che ha comunicato possibili soppressioni per i bus e i treni dalla mezzanotte dell'8 novembre fino alle 23.59 dello stesso giorno. Come comunicato dall'azienda dei trasporti, anche in questo caso non sono rispettate le consuete fasce di garanzia, sebbene abbia identificato alcuni servizi minimi essenziali non interessati dallo sciopero: si tratta dei collegamenti con aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime ed il trasporto per disabili.