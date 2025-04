Migliaia di turisti a Roma per Papa Francesco, e i borseggiatori ne approfittano: 8 arresti in poche ore Date le migliaia di pellegrini a Roma per rendere l’ultimo omaggio a Papa Francesco, i carabinieri hanno intensificato i controlli nelle zone della Basilica di Santa Maria Maggiore e del Vaticano, per contrastare i furti ai danni dei turisti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

Otto persone sono state arrestate nelle ultime 48 ore dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, e altre quattro sono state denunciate con l'accusa di aver derubato i turisti nelle vie del centro di Roma. Vittime i turisti che negli ultimi giorni si sono recati nella capitale per porgere l'ultimo saluto a Papa Francesco, i cui funerali sono previsti per sabato. Date le migliaia di persone attese a Roma, i carabinieri hanno deciso di rafforzare sia i servizi di controllo per questioni di sicurezza, sia quelli per contrastare i reati contro il patrimonio, soprattutto furti e borseggi. Le zone maggiormente presidiate, chiaramente, sono quelle che portano al Vaticano e a Santa Maria Maggiore. Proprio qui otto persone sono state arrestate e quattro denunciate in 48 ore.

In particolare, tre persone sono state fermate a bordo della metropolitana presso le fermate Manzoni, Vittorio Emanuele e Arco di Travertino, dopo che avevano derubato i turisti di smartphone e portafogli, approfittando della calca. Altri due uomini sono stati arrestati dai carabinieri dopo essere stati visti forzare la portiera di un'auto davanti un albergo al Colosseo per prendere le valigie di un turista saudita. Bloccati, la refurtiva è stata poi riconsegnata al proprietario.

Un altro uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver strappato il telefono dalle mani di un turista, mentre un altro è stato denunciato per essere stato trovato in possesso di un paio di Airpods rubate a un altro turista. Quest'ultimo ha chiamato i carabinieri dicendo di aver subito il furto dello zaino che conteneva i suoi effetti personali, e di aver geolocalizzato le sue Airpods in via Principe Amedeo. Qui i militari hanno trovato un 49enne con le cuffiette, che sono state restituite al proprietario, mentre lui è stato denunciato per ricettazione.