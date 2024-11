Sciopero a Napoli l’8 novembre 2024 senza fasce di garanzia, a rischio bus, metro e funicolari: gli orari

video suggerito

Si preannuncia una giornata difficile per la mobilità a Napoli quella di venerdì 8 novembre 2024, dal momento che è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico di 24 ore: a rischio treni metropolitani, autobus e funicolari che, in alcuni casi, non avranno nemmeno una fascia di garanzia del servizio, come Fanpage.it aveva già anticipato; è il caso, ad esempio, di Eav, che non ha comunicato fasce di garanzia, mentre per la Linea 1 della metropolitana, gestita da Anm, saranno aperte soltanto quattro stazioni. Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per chiedere il rinnovo del contratto collettivo di settore e denunciare l'assenza di un incremento del fondo nazionale per il trasporto pubblico nella manovra finanziaria per il 2025.

Orari garantiti delle metro Anm a Napoli l'8 novembre: aperte solo 4 stazioni

Come già accennato, la Linea 1 della metropolitana di Napoli funzionerà soltanto sulla tratta Policlinico-Garibaldi; I treni, dunque, si fermeranno soltanto nelle stazioni di Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi. Il servizio sarà garantito soltanto nella fascia oraria mattutina e in quella pomeridiana. Per quanto riguarda invece la Linea 6, il servizio sarà attivo soltanto di mattina e soltanto nelle stazioni di Mostra, Mergellina e Municipio.

Linea 1 – Mattina

partenze da Policlinico: 06.35; 07.05; 07.35; 07.55; 08.15; 08.55; 09.15

partenze da Garibaldi: 07.10; 07.40; 08.10; 08.30; 09.00; 09.30; 09.50

Linea 1 – Pomeriggio

partenze da Policlinico: 17.05; 17.35; 18.05; 18.25; 18.55; 19.25; 19.45

partenze da Garibaldi: 17.40; 18.10; 18.40; 19.00; 19.30; 20.00; 20.20

Linea 6

partenze da Mostra: 07.16; 07.58; 08.40

partenze da Municipio: 07.36; 08.18; 09.00

Orari e fasce di garanzia per bus e funicolari l'8 novembre a Napoli

Anche gli autobus cittadini e le funicolari, a Napoli, sono gestiti da Anm. Anche in questo caso, l'azienda ha comunicato delle fasce di garanzia ma, per quanto riguarda i bus, sarà assicurato il servizio soltanto di alcune linee.

Autobus

Per quanto riguarda il trasporto su gomma, come detto, soltanto per alcune linee il servizio sarà garantito: Alibus; 116; 130; 151; 175; 196; 254; 412; 421; R2; R5. Il servizio sarà garantito tra le 06.00 e le 09.00 e tra le 17.00 e le 20.00.

Funicolari

Le Funicolari – quella Centrale e quella di Montesanto, le uniche due attive attualmente in città – effettueranno soltanto corse dirette, quindi da capolinea a capolinea senza fermate intermedie.

prima corsa mattutina: 07.00

ultima corsa mattutina: 09.20

prima corsa pomeridiana: 17.00

ultima corsa pomeridiana: 19.50

Nessuna fascia di garanzia per i mezzi Eav durante lo sciopero

In relazione allo sciopero di venerdì 8 novembre, invece, Eav, società di trasporto pubblico partecipata della Regione Campania, ha invece comunicato che non vi sono fasce di garanzia del servizio. L'azienda gestisce linee ferroviarie molto importanti, che collegano Napoli alla provincia, sia Nord che Sud, all'area Vesuviana e alla Penisola Sorrentina, come la Cumana, la Circumflegrea e la Circumvesuviana. Sul sito di Eav si legge: "Essendo la terza azione di sciopero ed in rispetto alle normative vigenti, al suddetto sciopero non si applicano le fasce di garanzia. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero".

Le motivazioni dello sciopero a Napoli l'8 novembre

Lo sciopero del trasporto pubblico di venerdì 8 novembre 2024 non coinvolgerà soltanto Napoli, ma molte città italiane. Si tratta, dunque, di uno sciopero nazionale, indetto dai sindacati per denunciare l'assenza di un incremento del fondo nazionale per il trasporto pubblico e per chiedere un rinnovo del contratto collettivo del settore. I sindacati chiedono che durante l'iter parlamentare di approvazione della manovra finanziaria per il 2025, il finanziamento destinato ai traporti venga aumentato in modo significativo.