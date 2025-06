video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero dei mezzi Napoli, i dati sull’adesione: ferma la funicolare di Chiaia, bus a rilento I primi dati sull’adesione allo sciopero dei trasporti pubblici a Napoli. Soppresse diverse corse della Circum, adesione del 50% dei bus. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Primi dati dallo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico in corso a Napoli come nel resto d'Italia. I sindacati USB fanno sapere che si registrano "disservizi e ritardi sulle linee del trasporto di Superficie dell'Azienda Napoletana Mobilità, Ente Autonomo Volturno ed AIR Campania". Inoltre, si registrano soppressioni e ritardi sulla linea Circumvesuviana dell'Eav. "Molti i bus dell'Anm rientrati al deposito per sciopero, con punte del 50% di adesioni", fa sapere Usb, che aggiunge come l'adesione mattinale sia al 60% per quanto riguarda ATC Capri. Sospeso invece il servizio della Funicolare di Chiaia a Napoli.

Anche l'Eav ha pubblicato i primi dati sullo sciopero, spiegando che:

In riferimento allo sciopero nazionale di 24 ore, l'azienda campana del trasporto pubblico Eav informa che la circolazione ferroviaria questa mattina è proseguita regolarmente sulle linee Cumana e Circumflegrea, sulla linea metropolitana Piscinola-Aversa e sulla Napoli-Piedimonte. Sulle linee vesuviane si registrano al momento 14 corse soppresse su un totale di 55 programmate. Regolare il servizio sulle linee autobus della rete Eav.