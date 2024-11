video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero generale venerdì 8 novembre h24, a Napoli metro Linea 1 con 3 treni: aperte solo 4 stazioni Venerdì 8 novembre sciopero nazionale dei trasporti. A Napoli la metro Linea 1 aperta da Policlinico a Garibaldi con 4 fermate. Linea 6 solo fino alle 9. Bus con 10 linee: attese fino a 2 ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Venerdì nero dei trasporti a Napoli l'8 novembre 2024, in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Si tratta della terza azione di sciopero che coinvolgerà tutti i mezzi del trasporto pubblico, compreso quelli dell'Anm a Napoli e che peraltro vedrà un servizio molto ridotto anche nelle fasce di garanzia (6,30-9,30 e 17,00-20,00), dove saranno assicurati solo i servizi minimi indispensabili, con una forza lavoro al 30 per cento. Lo sciopero di venerdì sarà quindi molto più impattante rispetto agli scioperi abituali.

In Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità, è stato siglato un accordo con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal per definire i servizi assicurati. Nel capoluogo partenopeo, quindi, la metropolitana Linea 1 effettuerà esclusivamente nelle fasce di garanzia un servizio ridotto con 3 treni, solo sulla tratta Policlinico – Garibaldi, e con 4 fermate aperte: Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi. La metro Linea 6 sarà aperta solo la mattina dalle 7 alle 9, con 3 fermate. I bus saranno in servizio solo con 10 linee con una frequenza delle corse tra i 40 minuti e le 2 ore.

L'accordo sindacale per Anm

L'accordo sindacale in Anm è stato siglato il 28 ottobre scorso. Viene richiamata la legge 146 del 1990 nel settore del trasporto pubblico locale che prevede che per consentire ai lavoratori di partecipare alla manifestazione per il rinnovo del contratto nazionale, "non più di una volta, le modalità di astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili e di particolare rilevanza sociale". In queste fasce, quindi, ci sarà solo il 30 per cento del personale viaggiante e saranno assicurati i collegamenti con le stazioni ferroviarie, marittime e con l'Aeroporto.

Metro Linea 1

Servizio ridotto con 3 treni, solo sulla tratta Policlinico – Garibaldi (quindi non sarà assicurata la tratta Piscinola-Colli Aminei), con 4 fermate Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi. Le fasce di garanzia saranno 6,30-9,30 e 17-20, ci saranno 7 corse da Piscinola e altrettante da Garibaldi per ogni fascia.

Nella fascia oraria 06:30 – 09:30 saranno effettuate le seguenti partenze:

– da Policlinico: 06:35 – 07:05 – 07:35 – 07:55 – 08:15 – 08:55– 09:15

– da Garibaldi: 07:10 – 07:40 – 08:10 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 09:50

Nella fascia oraria 17:00 – 20:00:

– da Policlinico: 17:05 – 17:35 – 18:05 – 18:25 – 18:55 – 19:25 – 19:45

– da Garibaldi: 17:40 – 18:10 – 18:40 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:20

Metro Linea 6

La metro Linea 6 sarà aperta solo la mattina dalle 7 alle 9. Saranno effettuate solo le fermate Mostra, Mergellina e Municipio, con 3 corse da Mostra e altrettante da Garibaldi.

Partenze da Mostra: 07:16 – 07:58 – 08:40

Partenze da Municipio: 07:36- 08:18 – 09:00

Funicolari

Le Funicolari Centrale e Montesanto effettueranno solo corse dirette. Mergellina sarà chiusa. Chiaia è ancora chiusa per lavori.

– MERGELLINA: il servizio non è garantito

– CENTRALE E MONTESANTO: solo corse dirette

Prima corsa mattinale ore 07:00; ultima ore 09:20

Prima corsa pomeridiana ore 17:00; ultima ore 19:50

Bus

Le linee bus saranno garantite nelle fasce orarie dalle ore 06:00 alle 09:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Saranno in servizio solo 10 linee, con attese medie tra i 40 e i 120 minuti. Più regolare l'Alibus che effettuerà corse ogni 30 minuti. Di seguito la frequenza delle corse come approvata nell'accordo del 28 ottobre.

Fasce di garanzia 6,00-9,00; 17,00-20,00

Alibus ogni 30 minuti

151: 40′; 60′

R5: 50′; 75′

130: 50′; 100′

R2: 60′; 60′

196: 40′; 60′

116: 70′; 140′

175: 50′; 85′

254: 55′; 85′

412: 60′; 60′

421: 120′; 120′

Per avere informazioni aggiornate e conoscere eventuali modifiche, è consigliabile consultare i canali ufficiali dell'Anm.