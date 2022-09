Sciopero dei mezzi venerdì 16 settembre: a rischio bus, tram e metro per 8 ore Nuovo sciopero dei trasporti proclamato per venerdì 16 settembre, mezzi a rischio per 8 ore. I sindacati lamentano “violente e reiterate aggressioni” contro il personale viaggiante. Le fasce orarie garantite a Milano, Roma e Napoli.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

Uno sciopero nazionale del personale del trasporto pubblico di linea è stato annunciato dai sindacati per venerdì 16 settembre 2022. La mobilitazione è stata indetta dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, per protestare contro le "violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”.

Sciopero dei trasporti venerdì 16 settembre, le motivazioni

Le motivazioni del nuovo sciopero sono simili a quelle menzionate in occasione della mobilitazione dello scorso settembre da parte del personale viaggiante ferroviario. "Scioperiamo di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna intervenire subito. A tutt’oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche da parte del legislatore con specifici provvedimenti indirizzati a prevenire e scoraggiare le aggressioni al personale dei mezzi pubblici", recita la nota congiunta delle organizzazioni di tutela.

"Servono provvedimenti immediati – spiegano inoltre le organizzazioni sindacali – in assenza dei quali continueremo con forza a rivendicare la tutela di lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale". L’azione è stata proclamata ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/90 e ss.mm., che prevede che le disposizioni in tema di preavviso minimo non si applichino in casi di astensione dal lavoro motivati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Leggi anche Allerta meteo giovedì 8 settembre per temporali e maltempo: le quindici regioni a rischio

Orari e fasce di garanzia Atm a Milano il 16 settembre

A Milano il servizio di metropolitane, tram, bus e filobus potrebbe risentire dello sciopero tra le 8:45 e le 15. I mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata.

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como Bruinate dalle 8:30 alle 16:30.

I bus delle Linee Autoguidovie potrebbero risentire dello sciopero tra le 11 e le 15 e tra le 18 e le 22.

Sciopero di bus, metro e tram a Roma: gli orari di Atac e Cotral

A Roma, il servizio sull'intera rete Atac non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (inclusi servizi di biglietteria scale mobili, ascensori e montascale). Restano attivi parcheggi e biglietterie online.



Saranno possibili soppressioni e disagi anche sulla rete Bus Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo, per le corse in partenza sempre tra le 08:31 e le 16:30.

Orari Anm per bus, funicolari e metro a Napoli il 16 settembre

A Napoli stop al servizio delle linee di tram, bus e filobus dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero, per poi riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

il personale della linea della metropolitana "Linea Metro 1" sciopera per quattro ore, dalle 11.30 alle 15.30. Ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.16 e da Garibaldi alle ore 9.14. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17.12 e da Garibaldi alle ore 17.52.

Per le funicolari, ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprenderà otto ore più tardi, alle 17.20 del pomeriggio.