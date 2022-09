Sciopero mezzi Atm a Milano venerdì 16 settembre, a rischio bus, metro e tram: gli orari Domani, venerdì 16 settembre, i lavoratori del trasporto pubblico incroceranno le braccia per uno sciopero nazionale di 8 ore indetto da numerose sigle sindacali. Qui tutte le info sugli orari garantiti dei mezzi a Milano.

A cura di Fabio Pellaco

Si prospetta un venerdì complicato per coloro che dovranno spostarsi in città a Milano. Domani, venerdì 16 settembre, diverse sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale dei mezzi pubblici locali di otto ore.

Per la città di Milano, Atm ha comunicato che le linee di metro, tram, bus e filobus potrebbero risentire dello sciopero tra le 08:45 e le 15:00.

Lo stato di agitazione è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Faisa Cisal, Orsa Trasporti e Fast Confsal che rivendicano maggiore sicurezza per i lavoratori del trasporto pubblico dopo le numerose aggressioni avvenute negli ultimi mesi.

Orari garantiti bus, metro e tram Atm per lo sciopero dei trasporti a Milano

Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico di venerdì 16 settembre potrebbe interessare le linee milanesi di Atm dalle 08:45 alle 15, come comunicato dalla stessa azienda. Potrebbero essere coinvolte le linee di metro, tram, bus e filobus. I mezzi saranno garantiti per tutto il resto della giornata.

Non è possibile fornire elementi di valutazione sugli eventuali disservizi poiché non ci sono precedenti scioperi della durata di otto ore proclamati contemporaneamente dalle stesse sigle sindacali.

Sciopero dei mezzi a Milano venerdì 16 settembre, le motivazioni

L'agitazione nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico arriva dopo un lungo elenco di aggressioni avvenute ai danni del personale: ben 17 solo negli ultimi tre mesi, l'ultima delle quali sabato scorso ad Affori. I sindacati rivendicano azioni urgenti da parte delle istituzioni sul tema della sicurezza dei lavoratori.

Nel comunicato diffuso da Orsa Trasporti si chiede "un intervento immediato con un aumento dei presidi. Non bisogna aspettare che capiti il peggio, per poi intervenire con proclami elettorali, come spesso accade e sta accadendo nel nostro Paese".