Sciopero treni venerdì 9 settembre 2022: orari e corse garantite Trenitalia, Italo e Trenord Uno sciopero di macchinisti e capitreno di Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo, è stato annunciato dai sindacati per la giornata di domani venerdì 9 settembre. Otto ore di sospensione del servizio dalle 9.01 alle 16.59.

Uno sciopero nazionale dei treni è stato indetto per la giornata di domani, venerdì 9 settembre, dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa. Lo sciopero avrà una durata di otto ore, dalle 9.01 del mattino alle 16.59 del pomeriggio. Alla protesta parteciperanno macchinisti e capitreno di Trenitalia, Trenitalia Tper (la compagnia del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce il trasporto ferroviario dell'Emilia-Romagna), Trenord e Italo. "L’agitazione sindacale – avverte sul proprio sito Trenitalia – può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Da quanto si apprende dal comunicato diffuso dai sindacati coinvolti oggi, giovedì 8 settembre, le ragioni della protesta riguardano "gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori". Le stesse associazioni sindacali lamentano una mancanza di risposte adeguate, da parte di datori di lavoro e autorità legislative, per contrastare il fenomeno delle violenze nei confronti del personale viaggiante. Daspo trasporti e revisione della normativa in vigore le proposte avanzate dalle associazioni di categoria.

Sciopero Trenitalia, orari e fasce garantite il 9 settembre

In accordo con i sindacati, nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura comunque determinati servizi minimi di trasporto. "I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato – riferisce sul sito sempre l'azienda di FSI – arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale".

Sciopero Italo il 9 settembre, orari e treni garantiti

Sul proprio sito ufficiale anche l'azienda di trasporto ferroviario privata Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti durante la giornata di sciopero di venerdì 9 settembre.

Lista treni garantiti sciopero 9 settembre 2022 Fonte: italotreno.it

Orari garantiti Trenord il 9 settembre

Lo sciopero riguarderà anche l'azienda di trasporto regionale ferroviario Trenord. che sul proprio sito comunica che "Per il solo Servizio Aeroportuale potranno essere istituiti autobus sostitutivi “no-stop” tra Malpensa Aeroporto T1 e Milano Cadorna/Stabio. La stessa azienda inoltre raccomanda ai viaggiatori di prestare massima attenzione agli aggiornamenti diffusi dagli altoparlanti una volta giunti in stazione.