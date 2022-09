Sciopero dei mezzi a Roma venerdì 16 settembre: orari Atac, Roma Tpl e Cotral Indetto per venerdì 16 settembre 2022 un nuovo sciopero dei mezzi di 8 ore, dalle 8.30 alle 16.30. Disagi attesi su tram, metro, bus e ferrovie regionali.

È stato proclamato uno sciopero dei trasporti per domani, venerdì 16 settembre 2022, che coinvolgerà tutti i mezzi: bus, tram, metro e ferrovie gestite da Atac, Roma Tpl e Cotral. Lo sciopero, della durata di otto ore nella parte centrale della giornata, è indetto dalle associazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Slm Fast Confsal e Orsa Tpl. Il servizio di trasporto rischia di essere soppresso dalle ore 8.30 alle ore 16.30: garantita, invece, l'attività dei mezzi pubblici dall'orario di inizio servizio fino alle 8.29 e dalle 16.31 fino alla chiusura.

Orari garantiti di bus, metro e tram Atac il 16 settembre

Aderiscono allo sciopero i dipendenti delle società di Atac e Roma Tpl, che gestiscono la totalità delle linee di autobus della capitale, i tram e le linee A, B e C della metropolitana di Roma. Come riporta il sito ufficiale di Atac, la motivazione che ha portato a scegliere di indire lo sciopero di domani, 16 febbraio, è la mancanza di sicurezza dei dipendenti: negli ultimi giorni si sono verificate "violente e reiterate aggressioni al personale front line (conducenti, controllori, verificatori titoli di viaggio, personale viaggiante, capi stazione, addetti di stazione eccetera) registrate su tutto il territorio nazionale".

Per questa ragione, oltre al rischio di soppressione delle corse, non garantite sull'intera rete, durante lo sciopero le stazione sono aperta, ma non è assicurato il servizio discale mobili, ascensori e montascale; quello delle biglietterie. Non subiscono interruzioni o modifiche i parcheggi di interscambio, che restano aperti e il servizio di biglietteria online. Nel corso dell'ultimo sciopero, avvenuto nel 25 febbraio e durato 24 ore, l'adesione è stata del 50,3% per l'esercizio in superficie e del 26,8% per le metropolitane e le ferrovie regionali.

A questo proposito nella comunicazione di Atac, viene ricordato anche che dallo scorso primo luglio le ferrovie regionali Roma – Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo sono gestite dalle società regionali Astral (infrastruttura e stazioni) e Cotral (esercizio ferroviario): la situazione, però, anche su questi mezzi, domani non cambia.

Sciopero dei trasporti a Roma il 16 settembre: gli orari dei bus Cotral

Aderisce anche Cotral allo sciopero di otto ore indetto domani, dalle 8.31 alle 16.30: a rischio di soppressione anche tutti i mezzi della flotta della società laziale. Oltre ai bus extraurbani, quindi, scioperano anche i dipendenti che lavorano nelle ferrovie regionali della Metromare, meglio conosciuta come Roma-Lido e la Roma-Civitacastellana-Viterbo, acquisite da appena tre mesi.

Le ragioni che hanno portato alla decisione di scioperare questo venerdì, come si legge nel sito ufficiale di Cotral, sono:

la mancata convocazione da parte del Prefetto;

il mancato rispetto degli accordi del 06.06.91 e del 03.05.2017, in materia di trasferimento e allocazione del personale Operatore di esercizio, Addetto all’esercizio e Coordinatore di esercizio;

la mancata risoluzione dell’applicazione unilaterale aziendale dell’art. 34 del CCNL autoferrotranvieri;

la mancata applicazione dell’accordo sul personale di Verifica titoli di viaggio;

la mancata trasparenza sui carichi di lavoro e turnazioni rotative annuali e la mancata riorganizzazione dei cicli produttivi relativi alla manutenzione della BU Gomma;

la discordante gestione degli accordi in materia di riserva di deposito;

la gestione delle ciclazioni, dell’orario di lavoro e della congedibilità nelle officine di trazione della Roma-Viterbo;

Come specificato nella stessa comunicazione, durante l'ultimo sciopero di 4 ore indetto dal sindacato Faisa Cisal del 29 maggio 2020, ha aderito il 4,6% dei dipendenti in servizio nella fascia oraria interessata.