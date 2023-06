Sciopero aerei martedì 20 giugno 2023, orari garantiti e chi aderisce: i voli a rischio per 24 ore Dopo quello dello scorso 4 giugno, nuovo sciopero del trasporto aereo martedì 20 giugno, annunciato da Enav, società che gestisce il controllo del traffico in Italia. Gli orari della protesta e le fasce di garanzia.

A cura di Biagio Chiariello

Martedì 20 giugno 2023 è in programma uno sciopero nazionale del trasporto aereo, annunciato da Enav, dopo lo stop dello scorso 4 giugno: si prevede una giornata di disagi fino a 24 ore per i voli di tutto il territorio nazionale.

La protesta dei lavoratori scatterà dalle ore 00:01 del 20 giugno per finire alle 23:59 dello stesso giorno su tutto il territorio nazionale. Per i viaggiatori previste comunque fasce di orari garantite.

A incrociare le braccia per 24 ore, saranno tra gli altri gli addetti all’handling aeroportuale, il personale Vueling e il personale Aviation Service Roma Fiumicino.

Le motivazioni dello sciopero aereo il 20 giugno 2023

Diverse sono le motivazioni dello sciopero aereo di martedì 20 giugno 2023.

I sindacati di base e confederali denunciano ad esempio il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale nel settore dell’handling aeroportuale ma anche la situazione dei lavoratori delle varie compagnie aeree e chiedono il miglioramento delle condizioni lavorative del personale sia viaggiante che di terra così come dei controllori Enav.

Gli orari e le fasce garantite dei voli

Come di consueto deve essere garantito l’arrivo a destinazione dei voli nazionali in corso nel momento dell’inizio dello sciopero. Per qualsiasi dubbio è possibile consultare il sito della compagnia aerea di riferimento che renderà note tutte le variazioni o le eventuali soppressioni di voli, anche nella giornata del 20 giugno prossimo, in occasione dello sciopero.

L’Enac rende noto, inoltre che “durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati”.

Chi aderisce allo sciopero del 20 giugno 2023

Ad incrociare le braccia per 24 ore saranno gli addetti all’handling aeroportuale, i dipendenti che si occupano dell’assistenza a terra degli aerei e dei viaggiatori; ma anche i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale per quattro ore, a Roma dalle 12 alle 16.

Fermi anche i lavoratori della società Alha dell’aeroporto di Malpensa dalle 11 alle 15. A costoro si uniranno anche i dipendenti della low cost Vueling (sempre per 24 ore) e il personale Aviation Service Roma Fiumicino.

Come richiedere il rimborso per cancellazione o ritardi dei voli

In caso di volo cancellato le compagnie aeree dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. Chi subirà disagi e vedrà il proprio volo spostato o peggio annullato potrà chiedere il rimborso. Il regolamento Ce infatti stabilisce che lo sciopero non è una circostanza eccezionale e chi subisce disagi ha diritto a compensazione pecuniaria.

In generale bisogna conservare il biglietto, che è la prova del contratto con la compagnia aerea, e poi redigere il cosiddetto modulo europeo, una sorta di format che tutte le compagnia devono mettere a disposizione del pubblico sulle proprie piattaforme. In questo modo si può richiedere il rimborso in via privata. Altrimenti, ci si può rivolgere ai professionisti specializzati ad aiutare i passeggeri incappati in queste situazioni.