Sciopero aerei 4 giugno 2023, orari e voli garantiti: trasporto a rischio fino a 24 ore Lo sciopero nazionale del settore del trasporto aereo del 4 giugno 2023 potrebbe causare disagi fino a 24 ore. Aderiscono i lavoratori di numerose compagnie di volo con diverse modalità orarie a cui si uniranno le proteste dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, dei servizi aeroportuali di handling e dei controllori di volo ENAV.

A cura di Antonio Palma

Giornata nera per il trasporto aereo domenica prossima a causa di uno sciopero nazionale del settore del trasporto aereo del 4 giugno 2023 che potrebbe causare disagi fino a 24 ore. Si tratta di una serie di scioperi aerei indetti da diverse sigle sindacali per numerose compagnie di volo con diverse modalità orarie a cui si uniranno le proteste dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, dei servizi aeroportuali di handling e dei controllori di volo di ENAV di Milano e Roma. Per i viaggiatori previste fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli saranno comunque effettuati. Inoltre l’Enac ha segnalato la lista dei voli garantiti durante la giornata comunicati dalle compagnie che aderiscono tra cui Air Dolomiti, Vueling, Emirates, American Airlines e Volotea. Diverse sono però le compagnie interessate indirettamente come ITA Airways che ha comunicato la cancellazione di 116 voli, tra nazionali e internazionali.

Le motivazioni dello sciopero aereo di domenica 4 giugno 2023

Numerose sono le motivazioni dello sciopero aereo di domenica 4 giugno 2023. I sindacati di base e confederali denunciano ad esempio il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale nel settore dell’handling aeroportuale ma anche la situazione dei lavoratori delle varie compagnie aeree e chiedono il miglioramento delle condizioni lavorative del personale sia viaggiante che di terra così come dei controllori Enav.

Gli orari dello sciopero

Gli orari dello sciopero degli aerei del 4 giugno 2023 sono differenti per le varie compagnie aeree e per i vari lavoratori del settore interessati. Nel dettaglio si fermano:

– Personale Soc. ENAV ACC Milano – 4 ore – dalle 13:00 alle 17:00;

– Personale Soc. ENAV ACC Roma – 4 ore – dalle ore 13:00 alle 17:00;

– Personale dipendente Società di handling aeroportuale – 4 ore – dalle ore 12:00 alle 16:00;

– Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59;

– Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – 24 ore – dalle 00:01 alle 23:59;

– Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto – 24 ore – dalle ore 00:00 alle 23:59;

– Personale Soc. Vueling S.A. – 24 ore – dalle 00:01 alle 24:00;

– Personale Soc. Air Dolomiti – 24 ore – dalle 00:01 alle 24:00;

– Personale di terra della compagnia Emirates – 4 ore – dalle ore 12:00 alle ore 16:00;

– Personale di terra della compagnia American Airlines – 4 ore – dalle ore 12:00 alle ore 16:00;

– Personale Soc. Volotea – 24 ore.

L'elenco dei voli garantiti il 4 giugno 2023

L’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Enac, ha comunicato l’elenco dei voli garantiti il 4 giugno 2023 che le Società di Trasporto Aereo hanno comunicato oltre a quelli delle fasce orarie garantite

Voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

NOS 7979 CATANIA (LICC) MALPENSA (LIMC)

NOS 7978 MALPENSA (LIMC) CATANIA (LICC)

NOS 7587 CATANIA (LICC) VERONA (LIPX)

DAT 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1841 CATANIA (LICC) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

DAT 1835 TRAPANI (LICT) PANTELLERIA (LICG)

EJU 3553 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

EJU 3554 ALGHERO (LIEA) MALPENSA (LIMC)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4113 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4114 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

MTO 8973 INNSBRUCK (LOWI) CAGLIARI (LIEE)

MTO 8974 CAGLIARI (LIEE) INNSBRUCK (LOWI)

VOE 1806 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

VOE1799 CAGLIARI (LIEE) NAPOLI (LIRN)

VOE1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)

VOE1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

VLG 6600 BARCELLONA (LEBL) PALERMO (LICJ)

VLG 6601 PALERMO (LICJ) BARCELLONA (LEBL)

RYR 2009 BOLOGNA (LIPE) TRAPANI (LICT)

RYR 2010 TRAPANI (LICT) BOLOGNA (LIPE)

RYR 8915 FIUMICINO (LIRF) TRAPANI (LICT)

RYR 8916 TRAPANI (LICT) FIUMICINO (LIRF)

RYR 8689 CAGLIARI (LIEE) TORINO (LIMF)

RYR 8690 TORINO (LIMF) CAGLIARI (LIEE)

RYR 9121 CAGLIARI (LIEE) RIMINI (LIPR)

RYR 9122 RIMINI (LIPR) CAGLIARI (LIEE)

RYR 2707 CATANIA (LICC) TRIESTE (LIPQ)

LAV 2691 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

LAV 2692 CAGLIARI (LIEE) BERGAMO (LIME)

AEZ 3825 BERGAMO (LIME) COMISO (LICB)

AEZ 2051 OLBIA (LIEO) PERUGIA (LIRZ)

AEZ 2052 PERUGIA (LIRZ) OLBIA (LIEO)

SLD 402 MALPENSA (LIMC) ELBA (LIRJ)

SWU 2381 BERNA (LSZB) OLBIA (LIEO)

SWU 1907 OLBIA (LIEO) BOLZANO (LIPB)

voli di posizionamento:

VOE 910 BERGAMO (LIPE) VERONA (LIPX)

VOE 951 PANTELLERIA (LICG) OLBIA (LIEO)

VOE 964 PALERMO (LICJ) LOURDES (LFBT)

VOE 976 BOLOGNA (LIPE) VENEZIA (LIPZ)

VOE 913 BERGAMO (LIME) VERONA (LIPX)

ITY 9973 HAMBURG (EDDH) LINATE (LIML)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

Tutti i voli intercontinentali in arrivo, compresi transiti su scali nazionali e seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente:

MSR 792 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

MEA 232 FIUMICINO (LIRF) BEIRUT (OLBA)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

UAE 098 FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

UAE 094 BOLOGNA (LIPE) DUBAI (OMDB)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

RYR 6810 BOLOGNA (LIPE) AMMAN (OJAI)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKBK)

THY 1862 FIUMICINO (LIRF) ISTANBUL (LTFM)

ETH 737 ZURIGO (LSZH) MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

ELY 384 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

ELY 388 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

GFA 024 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

LAV 639 BERGAMO (LIME) MARSALAM (HEMA)

FDB 1502 CATANIA (LICC) DUBAI (OMDB)

FDB 1682 NAPOLI (LIRN) DUBAI (OMDB)

RAM 955 MALPENSA (LIMC) CASABLANCA (GMMN)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

SVA 210 MALPENSA (LIMC) JEDDAH (OEJN)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

IRA 750 MALPENSA (LIMC) TEHRAN (OIIE)

Nord America:

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

TSC 309 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEW YORK NEWARK (KEWR)

UAL 885 FIUMICINO (LIRF) WASHINGTON (KIAD)

UAL 41 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK NEWARK (KEWR)

DAL 67 FIUMICINO (LIRF) ATLANTA (KATL)

DAL 113 FIUMICINO (LIRF) BOSTON (KBOS)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

DAL 231 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

AAL 721 FIUMICINO (LIRF) CHARLOTTE (KCLT)

AAL 289 FIUMICINO (FCO) DALLAS FORT WORTH (DFW)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

NOS 787 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 891 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

ACA 893 FIUMICINO (LIRF) MONTREAL (CYUL)

Sudamerica

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 8674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sub area Sud Est Asiatico

NOS 763 MALPENSA (LIMC) ALMATY (UAAA)

SIA 377 BARCELLONA (LEBL) MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CPA 234 MALPENSA (LIMC) HONG KONG (VHHH)

CHH 438 FIUMICINO (LIRF) SHENZHEN (ZGSZ)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

CCA 732 FIUMICINO (LIRF) HANGZHOU (ZSHC)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

Sub Area Giappone e Corea

AAR 562 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

L'elenco dei voli cancellati ITA Airways

A causa dello sciopero dei controllori di volo e delle società di Handling per domenica 4 giugno, dalle 12.00 alle 17.00, ITA Airways ha comunicato la cancellazione di 116 voli tra nazionali e internazionali. ITA Airways comunica di aver attivato "un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni" e che "Il 60% riuscirà a volare nella stessa giornata del 4 giugno."

Come richiedere il rimborso per cancellazione o ritardi dei voli

In caso di volo cancellato le compagnie aeree dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. Chi subirà disagi e vedrà il proprio volo spostato o peggio annullato potrà chiedere il rimborso. In generale bisogna conservare il biglietto, che è la prova del contratto con la compagnia aerea, e poi redigere il cosiddetto modulo europeo, una sorta di format che tutte le compagnia devono mettere a disposizione del pubblico sulle proprie piattaforme. In questo modo si può richiedere il rimborso in via privata. Altrimenti, ci si può rivolgere ai professionisti specializzati ad aiutare i passeggeri incappati in queste situazioni.