Sciopero 14 aprile 2023, gli orari dei treni Trenitalia per regionali, Frecce e Intercity Il 14 aprile sarà un venerdì nero per i pendolari di tutta Italia: l’agitazione proclamata dai dipendenti a livello nazionale riguarderà tutti i treni nazionali, quindi Frecce e Intercity, ma anche per i convogli regionali. L’orario dei possibili disagi va dalle 9 alle 17.

Venerdì 14 aprile 2023 è in programma uno sciopero di 8 ore (dalle 9.00 alle 17.00) dei treni Trenitalia a livello nazionale. Inevitabili i disagi per i pendolari e per chi decide di mettersi in viaggio anche se ci saranno al solito le corse garantite (il cui elenco è consultabile sul sito di Trenitalia).

La protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che riguarda sostanzialmente lo scadimento delle condizioni di lavoro per i ferrovieri, gli addetti alle pulizie e alla ristorazione, servizi in appalto.

Lo sciopero coinvolgerà tutti i treni nazionali, quindi Frecce e Intercity, ma anche per i convogli regionali.

Gli orari dei treni Trenitalia per Frecce, Intercity e regionali

L'agitazione è prevista dunque dalle 9.00 alle 17.00 di venerdì 14 aprile e riguarda per otto ore tutto il personale Trenitalia.

A rischio i regionali ma anche le Freccerosse, Argento e gli Intercity per l’astensione indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Fast/Confsal e Orsa

Sciopero 14 aprile 2023, le motivazioni

I sindacati spiegano che la motivazione "è un graduale peggioramento delle condizioni di lavoro dalla fine della pandemia, sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione".

"È necessario riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Trenitalia", fanno sapere tramite una nota le sigle sindacali.

Per quanto riguarda il personale viaggiante le organizzazioni lamentano "un aggravamento dei turni di lavoro del personale degli equipaggi e scadimento dei connessi aspetti logistici. In particolare, si sono acuite le criticità legate al diritto al pasto anche a causa di un aumento dei costi che grava quotidianamente su un personale che lavora su turni aciclici e a cui, lo ricordiamo, non è consentito scegliere quando e dove fruire della refezione".

L'elenco dei treni garantiti Trenitalia il 14 aprile

Sul sito ufficiale di Trenitalia è comunque disponibile una pagina aggiornata in tempo reale con i treni nazionali garantiti in caso di sciopero, quindi Frecce e Intercity. Per consultare l'elenco dei treni regionali garantiti è possibile selezionare la regione di interesse nella sezione apposita del portale.

L’azienda, inoltre, comunica in merito all’agitazione del 14 aprile, che "i treni possono subire cancellazioni o variazioni" e "lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Italo non aderisce allo sciopero il 14 aprile

Va specificato che a fermarsi per 8 ore sarà solamente il personale di Trenitalia. Contrariamente a quanto capitato per lo sciopero dello scorso 8 marzo, Italo non aderisce all'agitazione del 14 aprile.

Lo sciopero in Lombardia, Toscana e Trentino Alto Adige

Lo sciopero dei dipendenti Trenitalia si incrocierà sempre venerdì 14 aprile e nelle stesse ore – dalle 9 alle 17 – con quella di Trenord, come annunciato in Lombardia dai sindacati Usb lavoro privato, Sgb e Cub Trasporti. Lo sciopero riguarda tutte le categorie pubbliche e private.

Il servizio aeroportuale sarà comunque garantito con le seguenti modalità: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra ‘Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto', autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 ‘Malpensa Aeroporto – Stabio".

In altre regioni, come la Toscana (Fit Cisl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa, sempre dalle 9 alle 17)e il Trentino (Uil Trasporti, Slm Fast, Ugl, Orsa, Rsu 42 Collegio Equipaggi, stessa ora) si prevedono possibili disagi per il trasporto ferroviario a causa dello sciopero proclamato dai sindacati.