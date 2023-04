Sciopero Trenord il 14 Aprile a Milano: orari e treni garantiti Domani 14 aprile in Lombardia è stato proclamato uno sciopero sia di Trenitalia che di Trenord. La protesta interesserà il traffico ferroviario dalle 9 alle 17.

A cura di Giorgia Venturini

Ennesimo venerdì nero per i pendolari lombardi. Domani 14 aprile è stato proclamato uno sciopero sia di Trenitalia che di Trenord: la protesta durerà 8 ore e scatterà dalle 9 e continuerà fino le 17. Non è previsto nessuno sciopero per i mezzi Atm. L'agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal.

Sciopero Trenitalia il 14 aprile: gli orari e i treni garantiti

Domani dalle 9 alle 17 le corse di Trenitalia potranno subire cancellazioni o variazioni. Trenitalia specifica che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale purché la meta sia raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Sul sito di Trenitalia si legge che però ci sono dei treni che vengono garantiti anche in caso di sciopero.

Sciopero Trenord il 14 aprile, gli orari dei treni garantiti a Milano e in Lombardia

Nello stesso giorno e nello stesso orario è previsto anche lo sciopero di Trenord, come annunciato in Lombardia dai sindacati Usb lavoro privato, Sgb e Cub Trasporti.

Domani 14 aprile sarà però garantito il servizio aeroportuale, ecco come: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra ‘Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto', autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 ‘Malpensa Aeroporto – Stabio".

Le motivazioni dello sciopero il 14 aprile

Le sigle sindacali hanno spiegato che la situazione "è in graduale peggioramento delle condizioni di lavoro dalla fine della pandemia, sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione". Da qui la decisione di incrociare le braccia per tutta la giornata di domani. Poi i sindacati precisano: "È necessario riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Trenitalia", fanno sapere tramite una nota le sigle sindacali".

E ancora, vengono segnalate "un aggravamento dei turni di lavoro del personale degli equipaggi e scadimento dei connessi aspetti logistici. In particolare, si sono acuite le criticità legate al diritto al pasto anche a causa di un aumento dei costi che grava quotidianamente su un personale che lavora su turni aciclici e a cui, lo ricordiamo, non è consentito scegliere quando e dove fruire della refezione".