La metropolitana di Milano oggi resta aperta, Atm non aderisce allo sciopero del 14 aprile La metro e gli altri mezzi gestiti da Atm non subiranno ritardi o cancellazioni causate dallo sciopero di oggi 14 aprile: confermata invece la mobilitazione del personale Trenord e Trenitalia.

A cura di Giorgia Venturini

Oggi 14 aprile le corse di Trenord saranno interessate da uno sciopero su tutto il territorio regionale. I dipendenti incroceranno le braccia dalle 9 alle 17, così come faranno anche i lavoratori di Trenitalia. Sarà garantito in qualsiasi caso il servizio aeroportuale: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra ‘Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto', autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 ‘Malpensa Aeroporto – Stabio. Cosa succede oggi alla metro e agli altri mezzi Atm di superficie?

L'azienda dei trasporti di Milano ha precisato che il servizio sarà regolare e i treni non subiranno alcuna variazione: così come i bus e i tram della città. Per tutto il giorno quindi non sono previsti ritardi o cancellazioni dei mezzi. Diversamente dall'ultimo sciopero dei trasporti dello scorso 8 marzo quando invece sia Trenord che Atm avevano aderito. La saracinesca in metropolitana si era abbassata anche il 31 marzo.

Oggi invece sono interessate solo Trenitalia e Trenord: i lavoratori per otto ore saranno in protesta. Il motivo deve essere cercato in un "graduale peggioramento delle condizioni di lavoro dalla fine della pandemia, sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione". Le sigle sindacali precisano: "È necessario riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Trenitalia".