Sciopero oggi a Milano: chiusa la metropolitana M2 e un tratto della M5 Si prevedono pesanti disagi per lo sciopero dei trasporti pubblici indetto oggi a Milano dal sindacato Al Cobas: l’agitazione è prevista per la giornata di oggi 31 marzo dalle 8.45 alle 15, e dalle 18 fino al termine del servizio. Saranno invece rispettate le fasce di garanzia da inizio servizio alle 8:45, e dalle ore 15 alle 18.

Si prevedono pesanti disagi per lo sciopero dei trasporti pubblici indetto oggi a Milano dal sindacato Cobas: l'agitazione è prevista per la giornata di oggi 31 marzo dalle 8.45 alle 15, e dalle 18 fino al termine del servizio. Saranno invece rispettate le fasce di garanzia da inizio servizio alle 8.45, e dalle ore 15 alle 18.

A rischio dunque le corse di metropolitane, autobus, tram di Atm, e persino Autoguidovie.

La chiusura delle metropolitane

Per il momento, alle 8.45, chiudono le metropolitane M2 (verde) e un tratto della M5 (lilla). Dalle 8.45 fino alle 15 è chiusa la linea M2 (verde) della metropolitana. Dalla stessa ora la M5 (lilla) resta in servizio tra le fermate Bignami e Garibaldi ma chiude tra San Siro Stadio e Garibaldi: i treni in viaggio arrivano a destinazione.

Leggi anche Allerta vento oggi a Milano: il Comune raccomanda precauzioni ai cittadini

Restano aperte le linee M1 (rossa), M3 (gialla) e M4 (blu). Bus, tram e filobus restano in servizio, con possibili maggiori attese alle fermate.

L'agitazione del personale di Autoguidovie

Allo sciopero, indetto dal Cobas "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto e subappalto", si aggiungerà quello indetto dal sindacato Osr Faisa Cisal, che riguarda invece i trasporti gestiti da Autoguidovie, azienda del trasporto pubblico di linea che opera in Lombardia e in Emilia Romagna.

L'agitazione del personale di Autoguidovie riguarda diverse aree della regione. Indetto dal sindacato Osr Faisa Cisal, durerà dalle 18 alle 22. Le corse che potrebbero essere coinvolte sono quelle relative alle zone di Paderno Dugnano, Monza e Brianza, Milano Sud-Ovest e Sud-Est, Voghera, Pavia, Crema e Cremona.

I motivi della protesta

Uno sciopero che potrebbe bloccare la mobilità della città per l'intera giornata, ad eccezione delle fasce garantite. La motivazione? “Il direttore generale di Atm lamenta la mancanza di candidati per le assunzioni di conducenti e operai, addossando tutta la responsabilità al carovita", fanno intanto sapere dal sindacato.

"Vero, ma un conducente neoassunto guadagna circa 1.200 euro al mese, nonostante la riconosciuta gravosità del lavoro, la professionalità, le pesanti responsabilità civili e penali, la flessibilità dei turni (che arrivano a impegnare il lavoratore 14 ore al giorno), il lavoro domenicale, festivo e notturno, l‘insicurezza del e sul lavoro”.