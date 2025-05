video suggerito

Schianto tra scooter e auto alla rotonda, Gabriele muore a 15 anni a Enna: inutile l’operazione d’urgenza Il drammatico incidente stradale a Barrafranca. Le sue condizioni sono appare subito molto gravi e il 15enne è stato elitrasportato direttamente all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove però è morto durante un intervento chirurgico d’urgenza. “Una delle giornate più tristi nella storia recente del nostro comune” ha dichiarato il sindaco. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Un tragico incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di soli 15 anni nelle scorse ore in Sicilia. Il dramma si è consumato tra il pomeriggio e la serata di ieri, sabato 10 maggio, mentre l’adolescente era in scooter e percorreva le strade di Barrafranca, suo comune di residenza in provincia di Enna.

Secondo quanto ricostruito finora, il 15enne Gabriele si trovava in pieno centro cittadino quando all’altezza di una rotonda si è scontrato con un’auto, una BMW. Per motivi ancora da chiarire, il mezzo a due ruote e l’auto si sono scontrati facendo sbalzare il 15enne a terra con violenza. Le sue condizioni sono appare subito molto gravi e sul posto è stato fatto atterrerà anche l’elicottero ma ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano.

Immediatamente soccorso dal personale del 118, accorso sul posto dopo la chiamata di emergenza, il ragazzo è stato elitrasportato direttamente da Barrafranca all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Qui è arrivato in condizioni già gravi e con diverse lesioni e quindi i medici hanno deciso il tutto per tutto sottoponendolo a un intervento chirurgico d‘urgenza per salvargli la vita. Tutti gli sforzi dei medici però purtroppo non sono serviti e il minore è deceduto in sala operatoria poco dopo.

Sulla dinamica dell’incidente stradale mortale sono ora in corso le indagini dopo i rilievi effettuati sul posto. Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo stava percorrendo via Signore Ritrovato a Barrafranca quando si è scontrato con una macchina all’altezza di un incrocio con rotonda.

La tragedia ha scosso l’intera comunità di Barrafranca dove Gabriele, figlio di un noto imprenditore della zona, era conosciuto. Il sindaco ha espresso il cordoglio ufficiale a nome dell’amministrazione comunale, definendo la giornata “una delle più tristi nella storia recente del paese". "Una di quelle notizie che nessun genitore dovrebbe mai ricevere nella propria vita. Non ci sono parole sufficienti per colmare un dolore così straziante" ha aggiunto il primo cittadino.