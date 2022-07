Schianto tir-autobus a Barletta, bambini estratti dai finestrini dai vigili del fuoco L’incidente stradale è avvenuto oggi sulla strada statale 93 nei pressi di Barletta, sulla strada per Canne della Battaglia. Tanta paura per i bambini ma fortunatamente nessuna grave conseguenza.

A cura di Susanna Picone

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza in seguito a un incidente stradale avvenuto oggi in Puglia. Un autobus pieno di bambini si è schiantato contro un tir. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30, sulla strada statale 93 nei pressi di Barletta, sulla strada per Canne della Battaglia.

Sul pulmino turistico viaggiavano una trentina di persone in tutto tra bambini e adulti che li accompagnavano. I bambini, che secondo quanto si apprende farebbero parte di una colonia, si stavano recando al mare. L’incidente è avvenuto con un tir-autocisterna che trasportava cemento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno scardinato le uscite rimaste bloccate dopo l'urto, la polizia locale e i carabinieri di supporto. I pompieri hanno messo in salvo i piccoli tirandoli fuori dai finestrini dell’autobus. Tanto spavento appunto e qualche leggera escoriazione, ma nessuna persona è stata portata in ospedale.

La dinamica dell’incidente stradale avvenuto nel nord Barese ed eventuali responsabilità sono, adesso, al vaglio delle forze dell’ordine.

Articolo in aggiornamento