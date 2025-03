video suggerito

Schianto sulla statale in val di Sole: grave il padre di Andrea Papi, il runner ucciso dall'orsa Jj4 Carlo Papi, il cui figlio era stato trovato morto due anni fa dopo essere stato aggredito dall'orsa Jj4 in Trentino, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Malè ed è stato trasportato all'ospedale di Trento. È stato operato, le sue condizioni di salute.

A cura di Biagio Chiariello

Andrea Papi e suo padre, Carlo

Un nuovo duro colpo per la famiglia Papi. Sabato scorso, a poco più di due anni dalla tragica morte di Andrea, il giovane runner ucciso dall’orsa Jj4 nei boschi sopra l’abitato di Caldes, in Trentino (era il 5 aprile 2023), il padre Carlo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 lungo la statale 42, nella galleria che collega i paesi di Malè e Croviana, in Val di Sole. Due automobili si sono scontrate frontalmente con un impatto violentissimo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Forse un sorpasso azzardato, forse una distrazione fatale: le dinamiche sono al vaglio degli inquirenti.

L’urto è stato talmente forte da coinvolgere anche una terza vettura che in quel momento stava transitando nella galleria. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasferirli d’urgenza in ospedale. La situazione di Carlo Papi è apparsa subito grave, aggiungendo un nuovo capitolo di sofferenza per una famiglia già duramente provata dal dolore.

L'uomo è stato immediatamente intubato e trasferito d'urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Altre due persone coinvolte nell'incidente sono state ricoverate, mentre un 27enne, uscito quasi illeso dallo scontro, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

"Continuo a ricevere messaggi da persone che vogliono avere notizie: tutti sono preoccupati per Carlo" sottolinea Pierantonio Cristoforetti, presidente del comitato "Insieme per Andrea Papi", tra i primi a venire a conoscenza dell’incidente di sabato. "Preghiamo e speriamo per lui" aggiunge Cristoforetti, ribadendo la vicinanza a Carlo con un incoraggiamento: "Forza!".

Intanto per il prossimo 5 aprile è in programma un incontro in memoria di Andrea, a due anni dalla sua scomparsa, con la presenza dello stesso Carlo Papi.