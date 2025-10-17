Attualità
Schianto in scooter mentre va a scuola, 14enne muore in strada: tragedia ad Ancona

Il terribile incidente stradale nella mattina di venerdì lungo la Statale 361 a Osimo, in provincia di Ancona. Il 14enne intorno alle 7.30 aveva inforcato il suo motorino per raggiungere la scuola ma purtroppo non è mai arrivato a destinazione.
A cura di Antonio Palma
Un ragazzino di 14 anni è morto tragicamente oggi in un terribile incidente stradale in scooter mentre andava a scuola a Osimo, in provincia di Ancona. Il dramma si è consumata nelle prime ore della mattinata di venerdì 17 ottobre quando, per motivi ancora da chiarire, l’adolescente ha sbandato con il mezzo a due ruote scontrandosi con un furgone che procedeva nel senso opposto di marcia lungo la Statale 361 “Septempedana”.

Il ragazzo intorno alle 7.30 aveva inforcato il suo motorino per raggiungere la scuola ma purtroppo non è mai arrivato a destinazione. L'incidente è avvenuto all'altezza di via D'Ancona dove, dopo l’allarme, sono accorsi i sanitari del 118 per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi del caso.  Fin da subito però le condizioni del ragazzo sono apparse gravissime e anche per questo la centrale operativa di emergenza ha allertato anche l’elisoccorso partito da Ancona. I soccorritori sul posto intanto lo hanno rianimato per permettere il trasporto immediato in ospedale ma ogni sforzo purtroppo si è rivelato vano.

Il quattordicenne è deceduto proprio durante il trasporto in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove i medici hanno potuto solo accertarne il decesso. Soccorso sotto choc anche il conducente del furgone, un 38enne di Osimo, che però non ha riportato ferite nell’impatto.

Grave incidente a Isolabona, muore 16enne operata d'urgenza in ospedale: sullo scooter con lei una 12enne

Il fatto è stato segnalato alla procura di Ancona e ora la salma del giovane è a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti medico legali. Sulla dinamica del sinistro stradale mortale indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare, il giovane sarebbe scivolato e avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva a destra in salita, finendo sulla corsia opposta dove in quel momento sopraggiungeva un furgone. L’impatto a quel punto è stato inevitabile.

