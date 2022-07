Schianto frontale tra auto e tir, muore giovane calciatore: “Ciao bomber, non ti dimenticheremo” Un drammatico incidente tra auto e camion è costato la vita a Giovanni Mandica, giovane calciatore emiliano che militava tra le fila del Mezzani calcio.

A cura di Antonio Palma

Lutto nel mondo del calcio dilettante, in un drammatico incidente tra auto e camion è morto tragicamente Giovanni Mandica, giovane calciatore emiliano che militava tra le fila del Mezzani calcio.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di martedì 12 luglio lungo la strada statale 343 “Asolana” nel territorio di San Polo di Torrile, in Provincia di Parma. Per cause ancora tutte da accertare, l'auto su cui viaggiava Mandica si è scontrata frontalmente con un camion che proveniva dalla direzione opposta.

Un impatto violentissimo a seguito del quale entrambi i mezzi sono usciti fuori dalla carreggiata e la vettura è andata completamente distrutta nella parte anteriore.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 purtroppo non è servito a salvare la vita al calciatore residente a Colorno che avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 20 ottobre. Una volta estratto dall'abitacolo della sua vettura purtroppo i saniatari non hanno potato fare altro che constatarne il decesso sul posto.

La notizia ha sconvolto la comunità locale e tutto il mondo del calcio dilettantistico emiliano. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa del giovane. "Il mio cuore sanguina dal dolore, ciao Bomber ti porterò sempre con me" ha scritto un amico. "Grande ragazzo ! Super compagno! Ti ricorderò così gio! RIP ci mancherai" ha scritto un altro, e ancora "Questa notizia mi ha fatto esplodere il cuore dal dolore"

"Ogni lutto è una dolorosa ferita per una Comunità. Quando a perdere la vita è un giovane, non si può restare che smarriti e sconvolti. Le più sentite condoglianze per la scomparsa di Giovanni, alla famiglia Mandica, cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza" ha dichiarato invece il sindaco di Colorno.

Tra i primi messaggi però quello della sua società sportiva: "La società Sport Club Mezzani porge le più sentite condoglianze ai familiari del proprio giocatore Giovanni Mandica, scomparso improvvisamente in seguito ad un incidente stradale. Purtroppo è uno di quei giorni che non vorremmo mai vivere, non ci sono davvero parole per descrivere il dolore di ognuno di noi. Ciao Gio, ci mancherai davvero tanto"

Messaggio di cordoglio anche dal Consiglio Regionale e dalla Delegazione Provinciale di Parma della Lega Nazionale Dilettanti: "Ci stringono attorno alla famiglia di Giovanni Mandica, giovane colornese tragicamente scomparso a soli 29 anni in un terribile incidente stradale. Il ragazzo militava nelle file del Mezzani calcio, Club al quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze, certi che la passione per il pallone e la voglia di vivere di Giovanni non saranno mai dimenticate".