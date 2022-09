Schianto auto-moto, centauro perde la gamba e lotta tra la vita e la morte in ospedale a Cosenza Al motociclista 35enne è stata amputata la gamba e resta ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

A cura di Antonio Palma

Ha perso una gamba e lotta tra la vita e la morte il centauro rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto nello scorso weekend a Rende, in provincia di Cosenza.

Al motociclista 35enne infatti è stata amputata la gamba e resta ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale dell'Annunziata del capoluogo di provincia calabrese da quel drammatico pomeriggio di sabato scorso.

Dopo l’impatto e il trasporto in ospedale in condizioni critiche, i medici avevano provato a salvargli l’arto rimasto gravemente colpito nell’impatto con la vettura ma purtroppo alla fine sono stati costretti ad amputare la gamba ferita.

Il trentacinquenne residente a Rose, sempre nel Cosentino, è stato sottoposto nelle scorse ore anche ad un secondo intervento chirurgico per le ferite riportate nel sinistro e poi ricondotto nella stanza del reparto di terapia intensiva in cui rimane ricoverato.

Il terribile schianto nel tardo pomeriggio di sabato, poco dopo le 18, quando la moto del 35enne, per motivi ancora da accertare, si è scontrata con una Lancia in località Settimo di Rende. La due ruote si è schiantata contro la parte sinistra della vettura e il motociclista è stato gravemente ferito dalle lamiere dopo ave impattato anche sul parabrezza, mentre la moto continuava la sua corsa per diversi metri.

Il motociclista era stato poi soccorso dal personale del 118 che aveva subito riscontrato una profonda lacerazione ad una gamba, poi amputata in ospedale. L’intervento dei sanitari e il trasporto in codice rosso infatti ha contribuito a salvargli la vita ma purtroppo non la gamba.