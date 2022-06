Schianto allo svincolo in Tangenziale a Lecce, guardrail trapassa la vettura: muore 28enne Nel mezzo vi era solo l’automobilista, una 28enne che è morta poco dopo in ospedale dove era arrivata già in condizioni disperate.

A cura di Antonio Palma

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio lungo la tangenziale di Lecce dove un’auto ha sbandato schiantandosi allo svincolo dove il guardrail l’ha trapassata da parte a parte, entrando dal parabrezza e fuoriuscendo dal bagagliaio. Nel mezzo vi era solo l’automobilista, una 28enne che è morta poco dopo in ospedale dove era arrivata già in condizioni disperate.

Lo schianto intorno all’ora di pranzo di oggi, sabato 4 giugno, all’altezza dell’uscita A3 che porta agli uffici della Motorizzazione civile di Lecce. Per motivi ancora tutti da accertare, la vettura, una Renault Modus rossa, ha sbandato ed è andata a schiantarsi a forte velocità contro la barriera che separa le due carreggiate allo svincolo. La vettura ha preso in pieno il guardrail di sinistra e ha proseguito la corsa per diversi metri prima di fermarsi nell’aiuola.

La barriera ha attraversato l’abitacolo per intero, sfondando il parabrezza e uscendo dal lunotto posteriore, tranciando di netto anche il poggiatesta lato guidatore. Probabilmente solo il movimento istintivo del capo per scansare l’ostacolo ha permesso alla donna di morire sul colpo ma la 28enne, originaria di Taranto che tornava dal lavoro, è rimasta comunque ferita gravemente è deceduta nonostante gli sforzi dei sanitari per salvarla. Soccorsa dal personale del 118 e dai vigli del fuoco, è stata estratta dall’abitacolo e trasportata in codice rosso all’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dove però purtroppo poche ore dopo è arrivata la tragica notizia.

Sul luogo dell’accaduto è accorsa la polizia locale di Lecce che poi ha condotto i rilievi e gli accertamenti per ricostruire il sinistro che al momento appare come un incidente autonomo. Sul posto anche la polizia stradale per garantire la sicurezza e la viabilità. Lo schianto ha riacceso le polemiche sulla sicurezza delle barriere di protezione lungo la tangenziale di Lecce, già protagoniste di un episodio quasi identico avvenuto alcune settimane fa, all’altezza dell’uscita 8A per il mercato ortofrutticolo, quando una vettura venne trapassata allo stesso modo dal guardrail anche se in quel caso senza conseguenze serie per l’automobilista al volante.