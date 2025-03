Scheggia incandescente gli trafigge la schiena mentre lavora, muore operaio 22enne a Maniago

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

È morto a 22 anni un operaio di Vajont (Pordenone) dopo essere stato trafitto da una scheggia incandescente in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Maniago. Il giovane, intorno all'1.30, stava operando su una macchina per stampaggio di ingranaggi industriali quando lo stampo è andato distrutto e una scheggia incandescente gli ha trafitto la schiena, uccidendolo all'istante.

Sull'accaduto è stata aperta un'indagine al momento condotta dai carabinieri che hanno posto l'impianto sotto sequestro. Non è stata resa nota l'identità della vittima, né dettagli sulla dinamica dell'incidente sul lavoro: non è chiaro, infatti, se vi sia stato un malfunzionamento del macchinario o una manovra sbagliata. Nonostante l'intervento dei soccorsi, chiamati dai colleghi che hanno subito lanciato l'allarme, per il 22enne non vi è stato nulla da fare.

Nell'azienda sono impiegate circa 100 persone e ora sono al vaglio degli ispettori il rispetto delle misure antinfortunistiche all'interno dei locali. Il turno della mattina è stato sospeso in segno di lutto e per consentire l'ultimazione dei rilievi. Anche il macchinario è ora sotto sequestro.

