video suggerito

Scendono dal bus per tornare a casa e vengono investiti da un’auto: feriti 3 minori a Taranto, uno illeso Tre ragazzini sono stati travolti da un’automobile a Taranto dopo essere scesi dall’autobus. In due sono stati ricoverati in codice arancione subito dopo il sinistro. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Un altro ragazzino, il quarto della comitiva, è rimasto illeso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Tre ragazzini di minore età sono stati investiti da una Fiat 600 mentre attraversavano la strada a Taranto dopo essere scesi dal bus. I tre si trovavano nei pressi di un centro sportivo in viale Unità d'Italia ed erano appena scesi da un bus di linea quando la vettura li ha presi in pieno. Un quarto ragazzo è rimasto illeso.

Il veicolo avrebbe travolto i ragazzi che stavano attraversando mentre si dirigeva in centro città. Fortunatamente nessuno dei feriti correrebbe pericolo di vita. Il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso ai ragazzini che sono stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini e le donne della Polizia Locale che hanno dato il via ai rilievi per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Due feriti sono stati trasportati in codice arancione al nosocomio di Martina Franca. Il conducente dell'auto, sotto shock, si è fermato subito per garantire il necessario soccorso ai tre pedoni. L'uomo è stato a sua volta accompagnato in ospedale per accertamenti.

L'incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 10 giugno, quando i tre ragazzi erano forse di ritorno da una giornata in compagnia. Il quarto componente del gruppetto è rimasto illeso e ha aiutato il conducente della vettura ad allertare i soccorsi mentre gli altri tre hanno avuto bisogno delle cure mediche del caso. Due di loro sono stati ricoverati in codice arancione in condizioni reputate abbastanza serie, anche se nessuno di loro è in pericolo di vita.

Non si hanno altre notizie sul loro stato di salute, giudicato serio al momento del sinistro stradale ma non eccessivamente preoccupante. I familiari dei tre sono stati allertati nell'immediatezza del loro ingresso in ospedale mentre il conducente della Fiat 600 è stato sottoposto a visita medica.